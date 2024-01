Erst Partys, dann krank: Star von Manchester United sorgt für Wirbel

Beim englischen Rekordmeister Manchester United sorgt Stürmer Marcus Rashford für Wirbel. Der Angreifer wurde in dieser Woche feiernd in der nordirischen Hauptstadt Belfast gesehen, am Freitag verpasste er schließlich Uniteds Training wegen einer Krankheit.

Unter anderem kursieren Bilder von Rashford bei einem Clubbesuch in Belfast am Mittwochabend. Donnerstag war bei United trainingsfrei, Freitag aber erschien der 26-Jährige nicht beim Training der Red Devils. Die Boulevardzeitung The Sun berichtet derweil, Rashford habe in dieser Woche gar zweimal in Belfast, wo er Ex-United Jugendspieler Ro-Shaun Williams besuchte, gefeiert. Am Donnerstagabend sei der englische Nationalspieler im Nachtclub Thompsons Garage gesichtet worden. Die Berichte könnten Rashford bei United Probleme bringen. Teammanager Erik ten Hag gilt als Disziplinfanatiker. Der Niederländer setzte Rashford zum Beispiel im Dezember 2022 bei einem Spiel gegen Wolverhampton auf die Bank, weil dieser zu spät zu einer Mannschaftssitzung erschienen war. Jadon Sancho, aktuell an den BVB ausgeliehen, wurde von ten Hag suspendiert, weil dieser ihm öffentlich vorgeworfen hatte, die Unwahrheit zu sagen. Anschließend verweigerte Sancho seinem Trainer eine Entschuldigung. Nach einer überragenden Vorsaison verlängerte Rashford im Sommer seinen Vertrag bis 2028 und stieg zu den Spitzenverdienern der Premier League auf. Anschließend aber enttäuschte der Linksaußen häufig. In 26 Spielen dieser Saison erzielte er vier Tore. Dazu gelangen ihm noch sechs Assists. ManUnited trifft am Sonntag in der vierten Runde des FA Cups auf den krassen Außenseiter Newport County. Es wird erwartet, dass sich ten Hag dann zur Situation um Rashford äußert.

