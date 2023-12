Erste Schiedsrichterin in der Premier League: Rebecca Welch schreibt Geschichte

Rebecca Welch hat als erste Schiedsrichterin in der englischen Premier League Fußball-Geschichte geschrieben. Die 40-Jährige fungierte am Samstag als Unparteiische in der Partie zwischen dem FC Fulham um den deutschen Nationalkeeper Bernd Leno und Aufsteiger FC Burnley im Craven Cottage.

Bereits Anfang November war Welch die erste Frau, die ein Premier-League-Spiel als Vierte Offizielle begleitete, damals gehörte sie bei der Partie zwischen Fulham und Manchester United (0:1) zum Schiedsrichtergespann. Bei Zweitligaspiel gab es frauenfeindliche Gesänge gegen Rebecca Welch Auch in der zweiten Liga der Männer leitete die FIFA-Schiedsrichterin bereits mehrere Meisterschaftsspiele. Zudem wurde sie als Schiedsrichterin bei der Frauen-WM im Sommer in Australien und Neuseeland eingesetzt. Ende des vergangenen Monats war es in der Championship zu einem Zwischenfall gekommen. Während der Begegnung zwischen Birmingham City und Sheffield Wednesday (2:1) war Welch durch frauenfeindliche Gesänge beleidigt worden.

Artikel und Videos zum Thema