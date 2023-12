Auch dank Manchester United: Zocker kassiert mit Sportwette über 20.000 Euro

Ein englischer Fan hat am Samstag mit einer verrückten Sportwette mehr als 20.000 Euro gewonnen. Sein Einsatz: 116 Euro.

"Wenn ihr mich sucht, ich bin im Pub", schrieb Alex Broom bei X zu einem Bild von seinem Wettschein, der ihm umgerechnet 20.423 Euro beschert hat.

Der Zocker setzte im Rahmen einer Viererwette auf die Auswärtssiege von AFC Bournemouth bei Manchester United (0:3, Quote 5.50), von Ipswich Town beim FC Middlesbrough (0:2, Quote 2.90), vom FC Barnsley beim FC Reading (1:3, Quote 2.50) und von Shrewsbury Town bei den Wycombe Wanderers (0:1, Quote 4.00).

Bei einer Gesamtquote von 159.5 und inklusive eines Quotenboosts erhielt Broom letztlich 17.535 Pfund und damit 20.423 Euro zurück.