"Ich will bleiben": Wunschspieler erteilt dem FC Chelsea eine Absage

Viktor Gyökeres von Sporting CP hat einem Wechsel zum FC Chelsea eine klare Absage erteilt. Der Schwede bekräftigte, dass er den Klub aus Lissabon nicht nach einem halben Jahr schon wieder verlassen will.

Gyökeres sagte der portugiesischen Sportzeitung Record: "Ich bin sehr glücklich hier. Mich kümmern interessierte Klubs im Moment nicht. Mir gefällt es gut hier und ich denke nicht über das nach, was um mich herum passiert. Natürlich gibt es Gerüchte über große Klubs, aber da ist aktuell nichts dran. Ich will hier bleiben."

Sporting will einen seiner Star-Spieler der laufenden Saison nicht verkaufen. Gyökeres hat in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro - und nur für den Fall, dass ein Klub diesen Betrag zahlt, sind die Portugiesen bereit, den Angreifer ziehen zu lassen.

Das bestätigte Trainer Ruben Amorim zuletzt: "In der Vergangenheit war es für mich schwieriger, denn es flatterten Angebote herein und dann musste der Spieler verkauft werden. Jetzt geht das nur für die Klausel. Wir sind geschützt, denn wir haben diese hohe Klausel. Ich bin da ganz entspannt, denn die Situation ist klar. Wenn er geht, dann nur für die Klausel. Was aber zählt, ist dass der Spieler glücklich ist. Sporting wird auch ohne Viktor weiterbestehen."

Gyökeres, der im Sommer für 20 Millionen Euro von Coventry zu Sporting kam, hat in 20 Spielen in dieser Saison 17 Tore erzielt. Diese Bilanz hat ihn auf den Wunschzettel des FC Chelsea gebracht.