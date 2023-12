Kosten von bis zu 2 Milliarden Pfund: Könnte Old Trafford abgerissen werden?

Sir Jim Ratcliffe hat den Erwerb eines 25-prozentigen Anteils an Manchester United bekanntgegeben, der noch von der Premier League bestätigt werden muss. Der reichste Mann Großbritanniens hat versprochen, beträchtliche Mittel in United zu pumpen, sowohl auf als auch neben dem Spielfeld, wobei die dringend benötigten Verbesserungen der Vereinsinfrastruktur Teil dieses Projekts sein sollen.

Die Fans fordern schon seit mehreren Jahren eine Modernisierung des Old Trafford, aber die Eigentümerfamilie Glazer hat in dieser Hinsicht während ihrer Amtszeit wenig getan. Für United gibt es drei Möglichkeiten: eine kleine Renovierung, eine komplette Sanierung des derzeitigen Stadions oder der Bau eines völlig neuen Stadions.

Chris Lee, Geschäftsführer von Populous, dem mit der Sanierung beauftragten Architekturbüro, erklärte The Telegraph, dass man Old Trafford abreißen und neu bauen müsse, obwohl die Kosten bis zu 2 Milliarden Pfund betragen könnten: "Ja, die anfänglichen Kosten sind natürlich die höchsten der drei Optionen. United könnte das bestehende Stadion während der Bauarbeiten weiter nutzen, was keine Einbußen bei den Einnahmen aus dem Spielbetrieb bedeutet. Architektonisch könnte man auf dem zur Verfügung stehenden Platz etwas wirklich Innovatives und Aufregendes schaffen. Wir haben alle möglichen Optionen geprüft, verschiedene Varianten der Renovierung des Old Trafford und auch, wie ein Neubau aussehen könnte, wobei wir uns darauf konzentriert haben, wie wir den Fans ein tolles Erlebnis bieten können."

Manchester United: Sanierung von Old Trafford für 800 Millionen Pfund?

Lee fügte hinzu, dass das in die Jahre gekommene Stadion aufgehübscht werden müsse, wobei die Sanierung gemäß den Plänen 800 Millionen Pfund kosten soll: "Ich glaube, dass man im Verein erkannt hat, dass etwas getan werden muss. Das Gebäude hat das Ende seiner natürlichen Lebensdauer erreicht - die Verkabelung, die Stromversorgung, alles nähert sich seinem Verfallsdatum. Und die Innenräume sind sehr eng. Ich würde sagen, eine Modernisierung ist nicht nur wichtig, um die Position des Klubs zu halten, sondern auch, um das Gebäude funktionsfähig zu halten."

United ist seit 1910 im Old Trafford beheimatet. In der kultigen Spielstätte, die mit einem Fassungsvermögen von 74.310 Zuschauern die größte in der Premier League ist, waren legendäre Spieler und Trainer wie George Best, Bobby Charlton, Matt Busby, Sir Alex Ferguson, David Beckham und Cristiano Ronaldo zu Hause.