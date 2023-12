Torhüter André Onana von Manchester United reagiert auf Kritik: "Der Schlechteste der Welt?"

Manchester Uniteds Torhüter André Onana hat sich zur deutlichen Kritik an seiner Person im ersten halben Jahr bei den Red Devils geäußert.

Der Kameruner hält die Kommentare für übertrieben und verbreitet Zuversicht, dass er wieder zu der Form zurückfinden kann, die ihn in der vergangenen Saison bei Inter Mailand ausgezeichnet hat.

Onana sagte Sky Sports: "Mit der Saison bin ich bislang nicht glücklich, denn ich weiß, dass ich es viel, viel besser kann. Das habe ich bewiesen und ich weiß, dass ich das auch wieder zeigen werde. Aber will mir einer erklären, dass der beste Torhüter der Champions League in der letzten Saison jetzt der Schlechteste der Welt ist? Nee. Alles geht vorbei. Das wird schon wieder. Wenn nicht heute, dann halt morgen. Und wenn nicht morgen, dann halt übermorgen."

Onana war 2022/23 der Keeper Champions-League-Team der Saison. Seine Leistungen brachten ihm einen 55-Millionen-Euro-Transfer von Inter zu United ein.

United fehlt es in der laufenden Saison an der Konstanz: In der Premier League steht das Team nicht unter den ersten Vier, in der Champions League war schon nach der Gruppenphase Schluss. Onanas Mannschaft muss nun am Sonntag beim Tabellenführer Liverpool antreten.