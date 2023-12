Premier League rund um Weihnachten heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele im TV und Livestream?

Seit Donnerstag ist der 18. Spieltag der Premier League bereits im Gange, nun wird am heutigen Samstag, den 23. Dezember, der Großteil bestritten. Ursprünglich waren sieben Partien geplant gewesen, nachdem jedoch Manchester City vs. FC Brentford jedoch verschoben wurde, da die Skyblues in der FIFA Klub-WM antreten mussten, sind es nur mehr sechs.

Eines der sechs Spiele ist das Spitzenspiel zwischen dem FC Liverpool (Tabellen-3.) und dem FC Arsenal (Tabellenführer).