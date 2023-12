"Bottle Job FC ist zurück!" Mesut Özil macht sich über Tottenham Hotspur lustig

Tottenham Hotspur hat seine Negativserie beim 1:2 zuhause gegen West Ham United fortgesetzt. Arsenal-Legende Mesut Özil konnte sich eine Stichelei in den Sozialen Medien daraufhin nicht verkneifen.

Die Spurs haben in den letzten fünf Spielen nicht mehr gewonnen und sind damit auf den fünften Tabellenplatz zurückgefallen. Der letzte Sieg gelang Ende Oktober gegen Crystal Palace, und seit dem 3:3-Unentschieden gegen Manchester City im Etihad-Stadion gab es Niederlagen gegen Chelsea, Wolves, Aston Villa und West Ham.

Die Niederlage gegen das Team von David Moyes bedeutete, dass man laut Opta das erste Premier-League-Team in der Geschichte ist, das fünf Spiele in Folge nicht gewonnen hat, obwohl man jedes Mal mit 1:0 in Führung lag.

Als Reaktion auf den katastrophalen Rekord der Spurs schrieb Özil auf X: "Wer sonst sollte in der Lage sein, diesen Rekord zu brechen? Bottle Job FC ist zurück."

Während sich die Spurs in einer Abwärtsspirale befinden, erklimmt Özils ehemaliger Verein Arsenal unter Mikel Arteta neue Höhen. Mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Liverpool und neun Punkten Vorsprung auf den Stadtrivalen liegt man nach dem letzten Sieg gegen Luton Town an der Tabellenspitze. Und der deutsche Spielmacher, der von den Arsenal-Anhängern sehr verehrt wird, konnte es sich nicht verkneifen, den Derby-Rivalen zu verspotten.

Tottenham hatte im Oktober die Nase vorn, ehe man im November abstürzte. Bei der 1:4-Niederlage gegen Chelsea wurden Cristian Romero und Destiny Udogie vom Platz gestellt und James Maddison und Micky van de Ven fielen verletzt aus. Man liegt nun punktgleich mit Manchester United und einen Punkt vor Newcastle United, das man am Sonntagnachmittag empfängt.

Das Team wird alles daran setzen, seine Talfahrt zu stoppen und wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren, muss dabei aber möglicherweise auf Son Heung-Min verzichten, dessen Einsatz fraglich ist. Arsenal wird einen Tag früher gegen Aston Villa im Villa Park antreten.