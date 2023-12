FC Liverpool: "Er ist einfach ein großes Baby!" Harsche Kritik an Jürgen Klopp

Jürgen Klopp hat sich unter der Woche im TV einen Zwist mit Moderator Marcus Buckland geliefert. Dafür wurde der Trainer des FC Liverpool nun harsch von Gabriel Agbonlahor kritisiert.

"Er ist einfach ein großes Baby", sagte Aston-Villa-Legende Agbonlahor in der Sendung talkSport Breakfast über den Reds-Coach: "Ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn da mal ein Witz gemacht wird. Der arme Moderator Marcus Buckland macht einfach nur einen kleinen Joke. Bleib doch einfach ruhig, Jürgen. Halt es einfach aus, Jürgen, du großes Baby."

Nach dem 2:0-Sieg von Liverpool in der Premier League bei Sheffield United am Mittwoch hatte Buckland mit Blick auf die Partie bei Crystal Palace (Samstag, 13.30 Uhr im LIVETICKER) ironisch von Klopps "beliebtester Anstoßzeit" gesprochen.

Der 56-jährige Deutsche konnte über die Aussage des Moderators von Amazon Prime Video nicht lachen: "Es ist wirklich mutig von Ihnen, darüber einen Witz zu machen. Mir ist klar, dass Sie es nicht so gut verstehen und im Fußball arbeiten, also warum sollte ich es noch einmal erklären? Wenn Sie daraus einen Witz machen, sind Sie unwissend." Klopp hat sich in der Vergangenheit bereits mehrfach über die frühe Anstoßzeit am Samstag nach einer Begegnung unter der Woche beschwert.

Agbonlahor unterstellte den Trainern grundsätzlich, nicht besonders humorvoll zu sein. Der 37-Jährige schloss auch Pep Guardiola von Manchester City mit ein und meinte: "Die Trainer sind ganz schön dünnhäutig, oder?"

Agbonlahor und Klopp sind übrigens in der Vergangenheit schon mehrfach verbal aneinandergeraten.