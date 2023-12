Manchester United: Red Devils müssen bei allen Transfers im Januar und einer Entscheidung über die Zukunft von Erik ten Hag INEOS konsultieren

as Management von Manchester United wird in den kommenden Wochen bei jeder großen Entscheidung den neuen Miteigentümer INEOS konsultieren müssen.

Sir Jim Ratcliffe steht kurz davor, einen 25-prozentigen Anteil an Manchester United zu erwerben. Der Verein kündigte seine Investition an Heiligabend an. Die New Yorker Börse hat ein Dokument veröffentlicht, in dem die Pläne von INEOS für den Verein dargelegt werden. Darin wird laut Times klargestellt, dass INEOS bei jeder wichtigen Fußballentscheidung konsultiert werden muss, während die Investition ratifiziert wird. Der Ratifizierungsprozess wird bis zu sechs Wochen dauern, was das Transferfenster im Januar einschließt.

Nach einem 0:2-Rückstand besiegte United am zweiten Weihnachtsfeiertag Aston Villa mit 3:2, was den umstrittenen Trainer Erik ten Hag etwas entlastet. Die Red Devils rangieren aktuell nun auf Platz sechs der Tabelle. Aus dem Dokument geht auch hervor, dass United, sollte es sich entschließen, den Niederländer zu entlassen, die Zustimmung von Ratcliffes Gruppe einholen muss. Berichten zufolge plant Ratcliffe bereits Kürzungen, wobei 300 Arbeitsplätze gefährdet sind.

Ten Hag hat betont, dass der Prozess der Übernahme durch United keine Auswirkungen auf seine Mannschaft hatte, obwohl er von der Aussicht auf die Investition begeistert ist.

Er sagte: "Ich glaube nicht, dass es einen Einfluss auf die Spieler hatte. Ich wurde während des gesamten Prozesses auf dem Laufenden gehalten. Ich denke, es ist positiv für den Verein, dass sie einsteigen. Sie haben viel Erfahrung im Spitzensport - in der Formel 1, im Radsportteam und in anderen Fußballvereinen."

United hofft, von der Premier League grünes Licht für die Minderheitsübernahme von INEOS zu erhalten. Am 30. Dezember gastiert die Mannschaft bei Nottingham Forest.