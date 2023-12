Manchester United - Jamie Carragher ätzt gegen Marcus Rashford: "Eine inakzeptable Leistung"

Liverpool-Legende Jamie Carragher hat Stürmer Marcus Rashford von Manchester United nach dessen schwacher Leistung gegen Newcastle United scharf kritisiert.

"Es sieht nach großen Problemen aus. Ich kann eigentlich nicht glauben, wo Manchester United in der Tabelle steht. Wenn ich mir Marcus Rashford gestern Abend anschaue, war das aus mehreren Gründen eine inakzeptable Leistung", sagte der 45-Jährige bei Sky Sports.

Und weiter: "Wenn ich ihn sehe, erinnert er mich an Anthony Martial. Und das ist das Schlimmste, was man über ihn sagen kann. Ein ausländischer Spieler kommt herein und kümmert sich nicht wirklich. Rashford sieht jetzt aus wie Martial."

Als einheimischer Spieler, wie es Rashford für United ist, sei es hingegen "seine Aufgabe, andere mitzureißen. Man hört nicht auf, für das Abzeichen und die Fans zu rennen. Was Sie von Rashford erwarten, ist Führungsstärke. Die Spieler müssen zu ihm aufschauen und sagen, das ist Manchester United", führte Carragher seine Kritik aus.

Bei der 0:1-Niederlage gegen die Magpies lieferte Rashford einen schwachen Auftritt ab. Ein Fan der Red Devils ließ es sich nicht nehmen, alle Fehler des englischen Stürmers einzeln aufzuzählen.