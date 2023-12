Ex-Liverpool-Star Mario Balotelli nennt seinen schlechtesten Trainer: "Als Mensch war er ein Desaster"

Stürmer Mario Balotelli hat den schlechtesten Trainer seiner Karriere enthüllt. Wie der 33-Jährige verriet, sei Brendan Rodgers in seiner Zeit beim FC Liverpool ein "Desaster" gewesen.

"Brendan Rodgers ist der schlechteste Coach, den ich je hatte", sagte Balotelli gegenüber TVPlay. "In Sachen Trainingseinheiten war er die Nummer eins, es ging um Ballbesitz und Spielen im Kleinfeld. Aber als Mensch war er ein Desaster."

Balotelli ist zum Ende seiner bewegten Karriere mittlerweile in der Türkei gelandet, er spielt dort für Adana Demirspor. Der Italiener stand in der Saison 2014/15 beim FC Liverpool unter Vertrag und wurde dort von Rodgers trainiert (ein Tor). Dabei zog er sich einmal den Zorn Rodgers' zu, als er mit Pepe von Real Madrid bereits in der Halbzeit eines Champions-League-Spiels das Trikot tauschte.

Rodgers wurde im Oktober 2015 nach knapp über drei Jahren bei den Reds entlassen und übernahm Celtic Glasgow. Von 2019 bis 2023 betreute er Leicester City, seit Juli 2023 steht er erneut bei Celtic unter Vertrag.