Traditionsduell in der Premier League: Der FC Liverpool bekommt es zuhause mit Manchester United zu tun. Wer die Partie im TV und Livestream zeigt / überträgt, verrät dieser Artikel.

Ein Duell mit Historie, aus tabellarischer Sicht trennen den FC Liverpool und Manchester United allerdings in diesem Jahr ein paar Zähler mehr als so oft in der Vergangenheit. Zehn Punkte vor United stehen die Reds und führen damit die Premier League an. Heute will das Team von Jürgen Klopp einen weiteren Sieg einfahren und den ersten Rang im Fernduell mit dem FC Arsenal verteidigen.

Ob das gelingt, wird sich ab 17.30 Uhr zeigen. Dann erfolgt im Anfield Stadium in Liverpool der Anstoß.

FC Liverpool vs. Manchester United heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Premier League im TV und Livestream?

Die Premier League läuft schon seit einigen Jahren exklusiv bei Sky, und auch das Duell zwischen Liverpool und Manchester macht da keine Ausnahme. Um 17 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Spiel, beginnt die Berichterstattung auf Sky Sport Premier League, Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert.

© getty Der FC Liverpool empfängt heute Manchester United.

Parallel bietet der Pay-TV-Sender auch einen Livestream an, den Ihr auf zwei Wegen empfangen könnt: SkyGo und WOW. Beide sind allerdings, wie schon die TV-Übertragung, mit Kosten verbunden.

FC Liverpool vs. Manchester United heute live im Liveticker

Auch bei SPOX begleiten wir die Spitzenspiele der Premier League, und zwar im Liveticker. So entgeht Euch keine Karte, keine Chance und ganz sicher kein Tor:

Hier geht's zum Liveticker der Partie FC Liverpool vs. Manchester United.

FC Liverpool vs. Manchester United heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

Begegnung: FC Liverpool vs. Manchester United

FC Liverpool vs. Manchester United Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 15

15 Datum: 17. Dezember 2023

17. Dezember 2023 Uhrzeit: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Anfield Stadium (Liverpool)

Anfield Stadium (Liverpool) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

