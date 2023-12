Erling Haaland: Rempelei und Rudelbildung nach Aufeinandertreffen mit Giovani Lo Celso

Erling Haaland war direkt im Anschluss an das 3:3 von Manchester City gegen Tottenham Hotspur stinksauer. Der norwegische Torjäger regte sich nicht nur über eine umstrittene Entscheidung von Schiedsrichter Simon Hooper auf, sondern geriet auf dem Weg in die Kabine auch noch mit Spurs-Mittelfeldspieler Giovani Lo Celso aneinander.

Nachdem City in der Nachspielzeit das 3:3 durch Dejan Kulusevski kassiert hatte, rannte Jack Grealish allein auf den Kasten der Londoner zu. Hooper entschied nach einem Foul an Haaland zunächst auf Vorteil, um die Szene dann doch noch abzupfeifen. Haaland und seine Mitspieler schimpften schon auf dem Spielfeld, der ehemalige BVB-Star ätzte auch hinterher via Social Media gegen den Unparteiischen.

Als Haaland vom Feld stapfte, lief ihm Lo Celso, ausgewechselter Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:2, entgegen. Beide wollten dem anderen keinen Platz geben und so gab es unausweichlich eine Rempelei. Haaland drehte um und lieferte sich ein Wortgefecht mit dem Argentinier. Es kam zu einer Rudelbildung, weil mehrere Akteure dazwischen gingen, um die Situation nicht eskalieren zu lassen. Haaland wendete sich schließlich um und ging wütend in die Katakomben.

Durch das Remis ist City in der Tabelle der Premier League auf den dritten Platz zurückgefallen. Der Titelverteidiger hat nun drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal. Dazwischen liegt noch der FC Liverpool, der ein spektakuläres Spiel gegen den FC Fulham mit 4:3 gewann und nun einen Zähler mehr als die Citizens gesammelt hat.

Am Mittwochabend wartet ein unangenehmes Auswärtsspiel auf Haaland und seine Mannschaftskameraden: Dann trifft ManCity in einem weiteren Ligaspiel auf den Tabellenvierten Aston Villa.