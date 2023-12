"Peinlich": Ex-Man-United-Star Dimitar Berbatov kritisiert Red Devils nach Aus in der Champions League

Der frühere Stürmer von Manchester United, Dimitar Berbatov (2008 bis 2012), ist hart mit seinem Ex-Verein ins Gericht gegangen.

Die Red Devils sind am Dienstagabend gegen den FC Bayern München (0:1) aus der Champions League ausgeschieden und überwintern nicht europäisch - der FC Kopenhagen hingegen zog ins Achtelfinale ein, Galatasaray Istanbul kam als Dritter der Vorrundengruppe zumindest in die Europa League.

"Es ist für alle enttäuschend, in der Champions League hinter Kopenhagen und Galatasaray zu landen. Die Leistungen, die für die Ergebnisse gesorgt haben, waren nicht gut genug. Es ist schlecht für Man United, nicht international zu spielen, denn das Old Trafford braucht europäische Abende", befand der Bulgare beim Wettanbieter Betfair. "Sie waren in der Champions League nicht gut und haben das Ausscheiden verdient."

Lopetegui und Potter die Kandidaten als Ten-Hag-Ersatz

In einigen Spielen hätten die Red Devils zwar gute Momente gehabt - doch sie hätten das ganze Spiel über eine Top-Leistung abliefern müssen, um das Aus zu verhindern. "Die Konstanz und die Konzentration waren nicht vorhanden. Sie sind also Letzter in der Gruppe geworden, das wird ihnen peinlich sein", sagte Berbatov.

Nach der Niederlage gegen die Bayern in der Champions League steht der Job von United-Trainer Erik ten Hag angeblich auf dem Spiel. Der neue Minderheitseigentümer Sir Jim Ratcliffe soll die Situation genau beobachten. Wenn der niederländische Trainer entlassen werden soll, wird es eine Liste mit potenziellen Nachfolgern geben. Auf dieser könnten unter anderem der Spanier Julen Lopetegui und der frühere Chelsea-Trainer Graham Potter stehen.