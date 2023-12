Boxing Day: Wo läuft die Premier League heute live im Free-TV und Livestream?

In der Premier League findet heute der Boxing Day statt. Hier wird erklärt, wo die Spiele live im TV und Livestream laufen.

Während die anderen Topligen Europas heute pausieren, geht es in der Premier League munter weiter. Der Boxing Day, der traditionellerweise am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember) stattfindet, steht an. Fünf Spiele des 19. Spieltags werden absolviert. Los geht es um 13.30 Uhr mit dem Aufeinandertreffen zwischen Newcastle United und Nottingham Forest. Im Laufe des Nachmittags, um 18.30 Uhr, trifft der FC Liverpool auf den FC Burnley, außerdem empfängt Manchester United um 21 Uhr Aston Villa.

Boxing Day: Die heutigen Partien des 19. Spieltags