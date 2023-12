Boxing Day heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Premier League im TV und Livestream?

Der 2. Weihnachtsfeiertag steht nicht nicht nur im Zeichen der Festivitäten mit Freunden und Familie, sondern auch im Sinne des Fußballs. In der Premier League rollt wie gewohnt der Ball. SPOX verrät Euch, wie Ihr den Boxing Day live im TV und Livestream sehen könnt.

Boxing Day in der Premier League! Am heutigen Dienstag (26. Dezember) stehen in der Premier League gleich mehrere Leckerbissen auf dem Plan.

Unter anderem sind Manchester United und der FC Liverpool im Einsatz. Abgeschlossen wird der 19. Spieltag vom FC Arsenal und West Ham United am 28. Dezember.

Ursprung des ganz besonderen Spieltages ist das Duell zwischen dem FC Sheffield und FC Hallam aus dem Jahr 1860. Das Spiel fand derartigen Anklag bei der Bevölkerung, dass die Liga einige Jahrzehnte später Fußball an den Weihnachtstagen zeigte.

Doch wer überträgt die Spiele im Free-TV und Livestream? Im Folgenden erfahrt Ihr alles.