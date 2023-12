Ehemaliger Scout des FC Arsenal spricht über Absage von Kylian Mbappé: "Glaube nicht, dass viel gefehlt hat"

Früherer Arsenal-Scout über Absage von Kylian Mbappé: "Größte Enttäuschung in 15 Jahren"

Dennoch habe er durchaus Hoffnung auf eine Verpflichtung des damals 17-jährigen Stürmers gehabt, so Grimandi weiter: "Ich glaube nicht, dass viel gefehlt hat, um ihn zu bekommen. Aber er sagte ab und unterschrieb stattdessen einen neuen Vertrag in Monaco."

Mbappé hatte Ende 2015 für die AS Monaco in der Ligue 1 debütiert, in der Saison 2016/17 gelangen ihm dann bereits 28 Pflichtspieltore für den französischen Topklub. Im Sommer 2017 folgte schließlich der Wechsel zu Paris Saint-Germain, wo er bis heute spielt.

"Es ist wahrscheinlich die größte Enttäuschung in meinen 15 Jahren als Arsenal-Scout, dass wir Kylian Mbappé nicht von einer Unterschrift überzeugen konnten", betonte Grimandi.