Premier League: Tottenham verspielt Spitze in der Nachspielzeit - Arsenal zieht vorerst mit Manchester City gleich

Triple-Gewinner Manchester City hat seine Tabellenführung in der englischen Meisterschaft auf dem Sofa verteidigt. Aus dem Verfolgerfeld konnte der FC Arsenal durch ein 3:1 (1:0) gegen Kellerkind FC Burnley lediglich mit den Citizens nach Punkten gleichziehen, während Tottenham Hotspur durch ein spätes 1:2 (1:0) bei den Wolverhampton Wanderers seine zumindest vorläufige Rückkehr an die Spitze in der Nachspielzeit verspielte.

Titelverteidiger ManCity kann damit am Sonntag beim FC Chelsea seinen Vorsprung auf drei Zähler ausbauen. Dem FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp winkt gleichzeitig gegen den FC Brentford der Sprung auf Platz zwei.

Arsenal stellte wenigstens für eine Nacht Gleichstand mit dem Meister her. Durch Treffer von Leandro Trossard (45.+1), William Saliba (57.) und Alexander Sintschenko (74.) rehabilitierten sich die Gunners bei einem Gegentreffer von für Josh Brownhill (54.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich und rehabilitierte sich für ihre erste Saisonniederlage vor Wochenfrist mit 0:1 bei Borussia Dortmunds Champions-League-Gruppengegner Newcastle United. In der Schlussphase mussten die Londoner den Erfolg nach einer Roten Karte gegen Fabio Vieira (83./grobes Foulspiel) in Unterzahl über die Zeit bringen.

Premier League: Tottenham war virtuell vorübergehend an Manchester City vorbeigezogen

Virtuell vorübergehend an Manchester vorbeigezogen waren in Wolverhampton schon die Spurs. Doch die Gäste konnten ihre frühe Führung durch Brennan Johnson (3.) nicht über die Zeit bringen. Pablo Sarabia (90.+1) und Mario Lemina (90.+7) besiegelten in der Nachspielzeit durch die Wölfe-Treffer die zweite Niederlage der bis vor Wochenfrist unbesiegt gewesenen Spurs.

Rekordmeister Manchester United siegte gegen Aufsteiger Luton Town nach dem 3:4 in der Champions League beim FC Kopenhagen mit 1:0. Für den entscheidenden Treffer sorgte Victor Lindelöf (59.).