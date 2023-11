Manchester City: "Habe sieben Jahre nicht richtig trainieren lassen!" Pep Guardiola überrascht mit Aussagen

Trainer Pep Guardiola von Manchester City hat die Belastung seiner Spieler kritisiert und in diesem Zusammenhang behauptet, dass er sein Team nur 25 Minuten lang auf das Top-Spiel gegen Liverpool (1:1) am vergangenen Wochenende vorbereiten konnte.

Im Gespräch mit Journalisten sagte Pep Guardiola nach dem Spiel: "In den sieben Jahren habe ich nicht richtig trainieren lassen. Höchstens mal 35 Minuten. Wir trainieren einfach nicht. Wir haben nicht einen Tag Taktik gemacht im Sommer. Ich bin mir sicher, für Jürgen Klopp ist es genauso. Wir haben einen Tag vor dem Spiel 10 bis 15 Minuten mit dem Ball gemacht und 10 Minuten für die Defensive."

"Vor dem Spiel am Dienstag werden wir 10 Minuten auf dem Platz stehen. Wir können einfach nicht trainieren. Wenn wir es doch tun, habe ich keine Spieler mehr für das nächste Spiel. Wir leben von dem, was wir aus der Vergangenheit kennen: Pressing, Kopfballduelle. Auf das müssen wir uns jetzt immer verlassen", ergänzte er.

Die Sky Blues müssen am Dienstag in der Champions League gegen RB Leipzig antreten. In der Liga geht es am Sonntag gegen Tottenham Hotspur.