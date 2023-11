Alejandro Garnacho wie Cristiano Ronaldo oder Wayne Rooney? United-Trainer Erik ten Hag: "Finde diese Vergleiche nicht richtig"

Alejandro Garnacho war mit einem traumhaften Fallrückzieher beim 3:0 gegen den FC Everton der Mann des Spiels - schnell wurden Vergleiche zu zwei Legenden laut. Doch in Manchester drückt man bewusst auf die Euphoriebremse.

Der United-Stürmer erzielte beim 3:0-Sieg in Everton einen sensationellen Fallrückzieher, der sofort Vergleiche mit Rooneys Treffer gegen Manchester City im Jahr 2011 und Ronaldos Fallrückzieher für Juventus in der Champions League im Jahr 2018 aufkommen ließ. Ten Hag wies die Vergleiche zwischen dem 19-Jährigen und den ehemaligen United-Größen jedoch entschieden zurück.

"Ich finde diese Vergleiche nicht richtig. Sie haben alle ihre eigene Identität, aber damit Garnacho diesen Weg gehen kann, muss er noch viel erreichen, er muss sehr hart arbeiten. Das muss er regelmäßig tun, und das hat er bisher nicht getan", so der United-Coach.

Alejandro Garnacho war vergangene Saison der Durchbruch bei Manchester United gelungen

"Es ist nicht das erste Mal, dass wir das sehen, wir haben schon oft Einblicke bekommen, aber wenn man ein Spieler wie Rooney oder Ronaldo werden will, muss man jede Saison 20, 25 Tore in der Premier League schießen. Das ist nicht leicht zu erreichen, man muss hart arbeiten, man muss in Bereiche gehen, wo es weh tut. Es liegt also noch eine Menge vor uns. Aber er hat Potenzial."

In der vergangenen Saison gelang Garnacho der Durchbruch mit einer Reihe von entscheidenden Momenten, wie dem späten Siegtreffer gegen Fulham und der Vorlage für Marcus Rashford im Manchester-Derby. Doch eine Knöchelverletzung machte ihm einen Strich durch die Rechnung und er erlebte eine schwierige zweite Saison, in der er weder in der Premier League noch in der Champions League ein Tor erzielen konnte - bis zu seinem Treffer gegen Everton.

Garnacho, der in der spanischen Hauptstadt als Real-Madrid-Fan aufgewachsen ist, obwohl er für Atletico Madrid spielte, hat Ronaldo schon als Kind vergöttert. Sein Wundertor gegen Everton markierte er sogar mit dem "Siiiii"-Jubel, für den Ronaldo berühmt geworden ist.

United hofft auf weitere Wunderdinge seines Supertalents, wenn es am Mittwoch zum Champions-League-Duell mit Galatasaray nach Istanbul geht, das unbedingt gewonnen werden muss.