FC Arsenal: "Gut gemacht, Bruder!" Gunners-Stars feiern Kai Havertz nach Tor

Kai Havertz' Teamkollegen haben sich nach dessen erstem Pflichtspiel-Tor für den FC Arsenal sehr für den zuletzt häufig kritisierten deutschen Nationalspieler gefreut.

"Gut gemacht, Bruder", schrieb Kapitän Martin Ödegaard in seiner Instagram-Story, nachdem die Gunners zuvor mit 4:0 in Bournemouth gewonnen hatten. Havertz war dabei per Elfmeter der Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 geglückt.

Declan Rice schrieb indes in Richtung des früheren Leverkuseners: "Mein Bruder, Mann! Ich freue mich so für dich."

Havertz musste sich nach seinem 75 Millionen Euro teuren Wechsel vom FC Chelsea zu Arsenal in den vergangenen Wochen viel Kritik anhören.

Dabei wurde dem 24-jährigen Offensivspieler unter anderem fehlende Effizienz vorgeworfen, da Havertz in seinen ersten neun Pflichtspieleinsätzen für Arsenal keine direkte Torbeteiligung verzeichnen konnte.

Vor dem Sieg in Bournemouth musste Havertz in den beiden Premier-League-Spielen zuvor gegen Everton und Tottenham jeweils zunächst auf der Bank Platz nehmen. Am Samstag stand er dann aber wieder in der Startelf von Trainer Mikel Arteta.