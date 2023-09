Antony nach Gewaltsvorwürfen bei Manchester United zurück im Training

Der brasilianische Fußballprofi Antony wird bei Manchester United ins Training zurückkehren und auch wieder für Pflichtspiele zur Verfügung stehen. Das bestätigte der englische Rekordmeister am Freitag.

Gegen Antony stehen Vorwürfe der häuslichen Gewalt im Raum, die dieser bestreitet. Er war deshalb von United seit dem 10. September freigestellt. Möglich wird seine Rückkehr aufgrund seiner Kooperation mit den Behörden, die sich in der Angelegenheit um Aufklärung bemühen.

Antony war in dieser Woche aus seiner Heimat zurückgekehrt und hatte sich einer Befragung der Greater Manchester Police gestellt. Auch in Brasilien habe er mit der Polizei zusammengearbeitet, teilte United mit. Dies werde auch weiter der Fall sein, ebenso in England.

Der Klub behielt sich mögliche weitere Schritte gegen den Profi abhängig von den Ermittlungen vor. "Wir verurteilen Gewalt und Missbrauch", hieß es vonseiten der Red Devils. Auch sei sich der Verein der Bedeutung des Opferschutzes bewusst.

Antony (23) war im vergangenen Jahr für eine Ablöse in Höhe von 95 Millionen Euro zu United gewechselt. Mit acht Toren in 48 Spielen hat er die hohen Erwartungen bislang noch nicht erfüllt.