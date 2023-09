"Viel Glück dabei, Mikel": Nächste scharfe Kritik an Kai Havertz

TV-Experte und Ex-Spieler Graeme Souness hat den FC Arsenal für die Verpflichtung von Kai Havertz kritisiert.

"Nicht alle Ausgaben von Arsenal ergeben für mich Sinn. Sie haben 75 Millionen Euro für Kai Havertz hingelegt. So viel Geld gibt man doch nicht für das aus, was er in den letzten drei Spielzeiten bei Chelsea gezeigt hat?", schrieb Souness in seiner Kolumne für die Daily Mail.

Und weiter: "Sie haben das Geld in der Hoffnung ausgegeben, dass Mikel Arteta aus ihm etwas anderes herausholen kann, als es Frank Lampard, Thomas Tuchel oder Graham Potter geschafft haben. Viel Glück dabei, Mikel."

Havertz kam in diesem Sommer von den Blues zu den Gunners, hat für Arsenal aber noch kein Tor und keine Vorlage verbucht.

Zuletzt hatte auch der englische TV-Journalist Richard Keys Arsenals Neuzugang und in diesem Zuge auch Trainer Arteta hart kritisiert.