FC Liverpool - "Er war bereit, zu gehen": PL-Kollege enthüllt Salahs Wechsel-Absichten

Mohamed Salah hat den FC Liverpool in der zurückliegenden Transferperiode offenbar nach Saudi-Arabien verlassen wollen. Das berichtet sein Premier-League-Kollege Michail Antonio von West Ham United.

"Ich weiß mit Sicherheit, dass er bereit war zu gehen", sagte Antonio der BBC. Salah lag ein äußerst lukratives Angebot von Al-Ittihad vor. Dem Vernehmen nach bot der Klub aus Saudi-Arabien eine Ablöse von rund 232 Millionen Euro, doch Liverpool ließ den 31-jährigen Ägypter nicht gehen.

"Er hat das nicht abgelehnt, auf keinen Fall", sagte Antonio. "Er war eingesperrt, die Reds haben eine rote Linie gezogen: 'Du gehst nirgendwo hin'. Er hat den Wechsel nicht verhindert. Fairerweise muss man sagen, dass er keinen Aufstand gemacht hat und das akzeptiert hat."

Salahs Vertrag bei Liverpool läuft noch bis 2025. In den ersten fünf Premier-League-Spielen der neuen Saison gelangen ihm zwei Tore und vier Assists. Während Salah in Europa blieb, zog es im Sommer etliche Stars wie Neymar und Sadio Mané nach Saudi-Arabien. Auch Salahs ehemaliger Liverpool-Kollege Jordan Henderson spielt mittlerweile in der Wüste.