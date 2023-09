Kai Havertz: Größter Transferflop! Spielerberater wählen Arsenal-Neuzugang

Kai Havertz ist eine zweifelhafte Ehre zuteil geworden: Der Arsenal-Neuzugang wurde zum größten Transferflop gewählt.

In diesem Sommer wechselte Kai Havertz für 75 Millionen Euro vom FC Chelsea zum FC Arsenal. Dort ist der deutsche Nationalspieler nach fünf Pflichtspielen ohne Torbeteiligung.

Nun wurde Havertz bei einer Umfrage von The Athletic unter 20 Spielerberatern, die im vergangenen Sommer-Transferfenster an Wechseln in der Premier League beteiligt waren, zum größten Transferflop Englands gewählt.

Dabei haben sechs Berater für den 24-Jährigen gestimmt. Hinter Havertz rangieren Moisés Caicedo, der für 116 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion zu Chelsea ging (fünf Stimmen) und Mason Mount (für 64 Millionen Euro von Chelsea zu Manchester United).

"Havertz... ich verstehe es nicht. Ich habe es nie verstanden. Ich glaube nicht, dass es diesen Transfer gebraucht hätte", sagte ein an der Umfrage beteiligter Berater.

Ein anderer erklärte: "Der Berater muss der glücklichste Mensch der Welt sein und Havertz wird glücklich sein, dass er sich geografisch kaum verändern musste. Das hätte ich vor dem Saisonstart gesagt. Wenn ich ihn mir jetzt anschaue, sieht man schlicht einen Mangel an Qualität und Selbstvertrauen. Für dieses Geld ist es ein furchtbarer Deal - aber er wird mich vielleicht noch eines Besseren belehren."