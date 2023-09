"Er wäre erledigt": Jadon Sancho für Lügenvorwurf Richtung Erik ten Hag in der Kritik - Ex-BVB-Star droht Strafe

Manchester Uniteds ehemaliger Torhüter Ben Foster hat zu Jadon Sanchos brisanten Äußerungen am Sonntag Stellung bezogen. Für den Ex-Keeper der Red Devils ist klar: Unter dem langjährigen United-Teammanager Sir Alex Ferguson hätte Sancho seine Zukunft im Verein verspielt.

Bei The United Stand sagte Foster: "Wenn Alex Ferguson in diesem Moment der Trainer von Manchester United wäre und Sancho das getan hätte, hätte er bei United nie wieder das Tageslicht gesehen. Er würde nie wieder spielen und er käme nicht mehr auf das Trainingsgelände. Er wäre erledigt."

Weiter führte der ehemalige Nationalspieler, der mit Manchester zweimal die Premier League gewann, aus: "Ich kann es ja verstehen, wenn ehemalige Spieler sich solidarisch zeigen und meinem sie hätten das auch getan. Es mag ja erlaubt sein, aber es wird dir sicher nicht helfen." Sanchos Verhalten sei "launisch, reaktiv, emotional und respektlos. Es führt einfach zu diesem Lawine an Schlagzeilen."

Sancho stand beim 1:3 Uniteds im Spitzenspiel gegen den FC Arsenal nicht im Kader. Trainer Erik ten Hag begründete dies mit schwachen Trainingsleistungen des ehemaligen Dortmunders. Sancho reagierte binnen kurzer Zeit und widersprach seinem Coach öffentlich mit einem Social-Media-Post.

Da schrieb er unter anderem: "Bitte glaubt nicht alles, was ihr lest! Ich werde nicht zulassen, dass die Leute Dinge sagen, die völlig unwahr sind. Ich habe mich diese Woche im Training sehr gut präsentiert. Ich glaube, dass es andere Gründe für diese Situation gibt, auf die ich nicht näher eingehen werde, aber ich bin schon seit langem der Sündenbock. Das ist nicht fair."

Jadon Sancho wechselte für 85 Millionen Euro vom BVB zu Manchester United

Sancho droht nach seinem Äußerungen nun eine Strafe. Ten Hag gilt als Disziplinfanatiker und bestrafte in der Vergangenheit bereits Cristiano Ronaldo und Marcus Rashford, weil sie sich nicht an die Regeln gehalten hatte.

In England wird zudem spekuliert, dass Sancho United noch in diesem Sommer verlassen könnte. Immerhin ist das Transferfenster in der Türkei und in Saudi-Arabien noch geöffnet. Der Vertrag des 23-Jährigen bei United läuft noch bis 2026. Der englische Rekordmeister hatte den einstigen ManCity-Nachwuchskicker 2021 für 85 Millionen Euro vom BVB verpflichtet. Die hohen Erwartungen erfüllte Sancho auf der Insel bisher nicht.