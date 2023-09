FC Liverpool - "Zwischen 54 und 62 Millionen Euro pro Jahr": Mega-Gehalt von Mohamed Salah enthüllt

Rami Abbas, Rechtsberater von Liverpools Offensivstar Mohamed Salah, hat offen gelegt, wie hoch das derzeitige Gehalt des Torjägers ausfällt.

"Wir gehen vorsichtig davon aus, dass die Gesamtsumme, die Mohamed und die Bildrechtefirmen in den nächsten Jahren aus seinem Spielervertrag und seinen Bildrechteverträgen erhalten, zwischen 54 und 62 Millionen Euro pro Jahr liegt", wird Abbas in einer Studie der Harvard Business School zitiert.

Bei dem Spielervertrag bezieht er sich auf den noch bis 2025 gültigen Kontrakt in Liverpool, den Salah 2022 unterzeichnet hatte. Abbas deutete in diesem Zusammenhang an, dass der 31-jährige Ägypter vor der letzten Vertragsverlängerung durchaus auch einen Abschied von der Anfield Road hätte in Erwägung ziehen können: "Wenn man seine Forderungen auf den Tisch gelegt hat und nichts von dem bekommt, was man fordert, muss man darüber nachdenken, sich zu trennen", so Abbas.

Salah wurde im abgelaufenen Sommer-Transferfenster mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Al-Ittihad soll Liverpool dabei eine Ablöse in Höhe von 200 Millionen Euro und Salah ein wöchentliches Gehalt von drei Millionen Euro geboten haben.

Die Reds lehnten jedoch alle Offerten ab. Allerdings ist es durchaus möglich, dass man Salah in einer der kommenden Transferperioden doch verkauft.