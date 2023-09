Umgang mit Cristiano Ronaldo: Ex-Bayern-Star Arturo Vidal kritisiert Manchester Uniteds Trainer Erik ten Hag

Der ehemalige Bayern-Star Arturo Vidal hat sich negativ zu Manchester Uniteds Teammanager Erik ten Hag geäußert. Er kritisierte den Niederländer für dessen Umgang mit Superstar Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) beim englischen Rekordmeister Manchester United.

Vidal erklärte in einem Stream bei Twitch: "Der Trainer hat mies angefangen. Wie kann man Cristiano Ronaldo rausnehmen? Das war der beste Torschütze und er nimmt ihn raus. Diese Männer mit Glatze sind kompliziert."

Weiter zog der 36-Jährige Parallelen zwischen ten Hag und seinem Ex-Trainer Jorge Sampaoli, mit dem er bei Flamengo Probleme hatte: "Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei denken. Aber manchmal kommen neue Trainer und hinterlassen Chaos."

Cristiano Ronaldo verlor während seines zweiten Engagements bei ManUnited 2022 unter ten Hag seinen Stammplatz im Sturm. Sein Zwist mit dem Niederländer gipfelte in Ronaldos Skandalinterview mit Piers Morgan, in dem er seinen Trainer, Mitspieler und die Klubspitze öffentlich kritisierte.

CR7 verließ United schließlich vorzeitig Ende des Jahres und heuerte 2023 ablösefrei bei Al-Nassr in der Saudi Pro League an.

Vidal, der von 2015 bis 2018 beim FC Bayern unter Vertrag stand, spielt aktuell für den brasilianischen Erstligisten CA Paranaense. Wegen einer schweren Knieverletzung ist er dort aber länger außer Gefecht gesetzt.

In den vergangenen Tagen sorgte der Chilene mehrfach mit provokanten Aussagen für Schlagzeilen. So behauptete er, ihm seien in der Champions League mehrfach von Schiedsrichtern Spiele "geklaut" worden und das Duell zwischen Milan und Newcastle United in der Königsklasse vergangenen Woche sei "das schlechteste Fußballspiel" gewesen, das er je gesehen habe.