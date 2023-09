Angeblicher Kabinen-Eklat bei Manchester United

Bei Bayern Münchens Champions-League-Gegner Manchester United ist es am Wochenende in der Kabine offenbar zu einer lautstarken Auseinandersetzung gekommen. Laut eines Berichts der Boulevardzeitung The Sun seien vier Spieler in den Zwist involviert gewesen, darunter Kapitän Bruno Fernandes.

Der Streit sei im Anschluss an die 1:3-Heimniederlage gegen Brighton & Hove Albion entstanden. Fernandes habe Mannschaftskamerad Scott McTominay zur Rede gestellt, ehe sich die Innenverteidiger Lisandro Martinez und Victor Lindelöf einmischten und ebenfalls auf Konfrontationskurs gingen. Teammanager Erik ten Hag habe einschreiten müssen, um die Streithähne zu trennen.

ManUnited hat einen schwachen Start in die neue Saison hingelegt und drei von fünf Spielen verloren. Aktuell belegt der Rekordmeister in der Premier League nur den 13. Platz. Dazu kommen Nebenkriegsschauplätze wie der öffentliche Disput zwischen ten Hag und Ex-BVB-Star Jadon Sancho sowie die Gewaltvorwürfe gegen den aktuell beurlaubten Außenstürmer Antony.

Angesichts der Probleme und der Interna, die nach Außen dringen, warnte Ex-United Kapitän Gary Neville ten Hag bei Sky Sports, dieser habe "einige Maulwürfe" innerhalb seiner Mannschaft.

Am Mittwochabend bestreitet United in der Champions League die erste Vorrundenpartie dieser Spielzeit. Dann treten die Red Devils um 21 Uhr beim FC Bayern an.