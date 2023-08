FC Bayern: Wunschspieler Harry Kane schnürt für Tottenham Hotspur einen Viererpack

Bayerns Münchens Wunschspieler Harry Kane lässt sich offenbar von den Gerüchten um seine Zukunft nicht aus der Ruhe bringen. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft schoss beim 5:1 (1:1) von Tottenham Hotspur im Test gegen Schachtar Donezk sein Team mit einem Viererpack (38., Foulelfmeter/50./55./79.) quasi im Alleingang zum Sieg.

Am Freitag hatten der FC Bayern, der sehr offen das Interesse an dem 30 Jahre alten Stürmer kommuniziert, nach Informationen von Sky sein Angebot an die Spurs auf über 100 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen erhöht. Die Münchner warten weiter auf eine Entscheidung von Tottenhams Präsident Daniel Levy, ein weiteres Mal finanziell nachlegen wollen sie dem Vernehmen nach nicht.

Sollte Levy das letzte Angebot der Münchner ablehnen, würde der 30 Jahre alte Kane aller Voraussicht nach im kommenden Jahr ablösefrei zu den Bayern wechseln. Eine von den Spurs angebotene Vertragsverlängerung hat er abgelehnt.

Am Dienstag bestreitet Tottenham noch einen Test beim spanischen Meister FC Barcelona. Fünf Tage später eröffnen die Spurs ihre Premier-League-Saison mit einem Auswärtsspiel beim FC Brentford.