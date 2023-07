Lukratives Geschäft! So viel kassiert Erling Haaland für Auftritte im Pyjama

Erling Haaland läuft nicht nur zum Spaß gerne im Pyjama rum. Offenbar macht er damit auch richtig Kasse.

Erling Haaland ist nicht nur für seine Tore für Manchester City bekannt, auch sieht man ihn häufig in schrillen Outfits. Besonders auffällig sind seine Auftritte in Pyjamas, nicht zuletzt bei der Meisterfeier der Skyblues. Auch auf Urlaubsbildern auf Instagram ist er häufig im Schlafgewand zu sehen. Und das aus gutem Grund.

Wie die Daily Mail berichtet, steckt hinter diesen Outfits nicht nur Haalands Wunsch nach Bequemlichkeit, sondern vielmehr ein lukrativer Werbedeal. Mit der Mode-Marke Dolce & Gabbana hat er offenbar eine Partnerschaft, die dem Norweger stolze 2,3 Millionen Euro einbringt.

Zuletzt trug Haaland auch bei der Cover-Präsentation der Videospielsimulation "EA FC 24" von EA Sports einen grünen Pyjama. Haaland ist der Cover-Star des "FIFA"-Nachfolgers.

Haaland ist nicht nur äußerst erfolgreich auf dem Platz - in seiner Premierensaison für Manchester City erzielte er direkt 36 Tore (8 Assists) in 35 Spielen und stellte damit einen Saisonrekord in der höchsten englischen Spielklasse auf. Er ist auch äußerst erfolgreich abseits des Feldes unterwegs: Sein Instagram-Profil allein hat derzeit 33,6 Millionen Follower.