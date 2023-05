Premier League: Nur remis! Liverpool verpasst wohl die Champions League

Jürgen Klopp und der FC Liverpool werden aller Voraussicht nach zum ersten Mal seit sieben Jahren die Champions League verpassen. Die Reds kamen in der Premier League nach sieben Siegen in Folge gegen Aston Villa über ein 1:1 (0:1) nicht hinaus und haben nur noch eine minimale Chance, Manchester United oder Newcastle United zu verdrängen.

Beiden reicht je ein Punkt aus den letzten zwei Spielen, um das Ticket für die Königsklasse aus eigener Kraft zu buchen. Das späte Tor des früheren Hoffenheimers Roberto Firmino (89.), der die Anfield Road am Saisonende nach acht Jahren verlässt, war zu wenig für den LFC. Jacob Ramsey (27.) hatte die Gäste in Führung gebracht, Ollie Watkins in der 22. Minute zudem einen Strafstoß für Villa vergeben.

Rekordmeister Manchester United gewann hingegen 1:0 (1:0) beim AFC Bournemouth durch das frühe Tor des Brasilianers Casemiro (9.) und kann wie Newcastle wohl für die Champions League planen.

Die Königsklassen-Qualifikation von Manchester City und dem FC Arsenal steht schon länger fest. Champions-League-Finalist City kann am Samstagabend "auf der Couch" sogar vorzeitig zum neunten Mal englischer Meister werden. Voraussetzung ist eine Arsenal-Niederlage beim abstiegsbedrohten ehemaligen Europapokalsieger der Landesmeister, Nottingham Forest (18.30 Uhr/Sky).

Auf europäischen Fußball verzichten müssen in der kommenden Saison womöglich die Fans von Tottenham Hotspur. Das Team um Englands Rekordtorjäger Harry Kane kassierte ein 1:3 (1:0) gegen den FC Brentford und rutschte auf Rang acht ab.

Im Tabellenkeller vergab der FC Everton durch das 1:1 (0:1) bei den Wolverhampton Wanderers die Chance, sich bei Niederlagen der Verfolger Leeds United und Leicester City am Sonntag vorzeitig zu retten. Durch das Remis aber können die Toffees im Verlauf des Spieltags sogar auf einen Abstiegsplatz abrutschen.