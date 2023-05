Manchester City ist englischer Meister: Pep Guardiolas "Paradise City" träumt vom Triple

Manchester City ist zum dritten Mal in Folge englischer Meister - und träumt weiter vom ersten Triple der Vereinsgeschichte.

Im Moment des Triumphs hielt es die frisch gekürten Meister nicht mehr auf ihren Sesseln. Unter lauten Jubelschreien fielen sich die Stars von Manchester City in die Arme und verwandelten ihr Trainingszentrum kurzerhand in ein Tollhaus.

Doch als die ersten Champagner-Gläser geleert und das Gegröle zu "We are the Champions" vorerst verstummt war, richteten sich die Blicke schnell nach vorne.

"Es war ein bisschen verrückt da drinnen", sagte Verteidiger Kyle Walker nach der spontanen Meister-Fete, versicherte aber, die Mannschaft sei für das eigene Spiel am Sonntag "voll konzentriert".

Dabei musste sie das gar nicht sein: Nach dem 0:1 des FC Arsenal bei Nottingham Forest ist City die neunte Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Das eigene Heimspiel gegen den FC Chelsea (So., 17 Uhr im LIVETICKER) wird zum Schaulaufen.

Manchester City will das Triple

Vielleicht versteht man die verbliebenen drei Liga-Partien in "Paradise City" (Sun) auch als Vorbereitung. Nach dem dritten Meistertitel in Folge träumen sie in der blauen Hälfte von Manchester längst von mehr.

Zwei weitere Pokale sind möglich, vielleicht sogar Pflicht. Sowohl gegen Lokalrivale United im FA-Cup-Finale (3. Juni) als auch im Champions-League-Endspiel gegen Inter Mailand in Istanbul (10. Juni) ist die Mannschaft von Pep Guardiola der klare Favorit. Das Triple ist längst das erklärte Ziel der Citizens, allen voran ihrer Besitzer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Schließlich sollen sich die Milliarden, die die Scheichs seit der Übernahme vor 15 Jahren in den Traditionsverein gepumpt haben, irgendwann auch international bezahlt machen.

In England droht City, angetrieben von Tormaschine Erling Haaland, der Konkurrenz zu enteilen. Nach fünf Meistertiteln in sechs Jahren fürchtet man sich auch auf der Insel vor einer Dominanz, wie sie in Deutschland oder Frankreich zu betrachten ist.

© getty Pep Guardiola und Manchester City träumen vom Triple.

Gündogan: "Premier League anspruchsvollste Liga der Welt"

"Die Premier League ist zweifelsohne die anspruchsvollste Liga der Welt", betonte Kapitän Ilkay Gündogan jedoch, "und das sagt alles darüber, was für eine Leistung das ist."

Die ist angesichts der Vorstellungen der vergangenen Wochen kaum zu schmälern. Dennoch stellt sich für manch einen die Frage: Wer will diese Mannschaft in den kommenden Jahren aufhalten?

Arsenal habe sie in dieser Saison "bis ans Limit" getrieben, sagte Walker, "sie waren fantastisch, das muss man ihnen hoch anrechnen". Zwischenzeitlich hatten die Gunners acht Punkte Vorsprung. Doch während City im Saisonendspurt einen Lauf von elf Siegen startete, ging Arsenal die Puste aus.

Der FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp bleibt der einzige Verein, der City zwischendurch (2020) mal entthronen konnte. Es ist zu erwarten, dass dies so schnell niemandem mehr gelingen wird.

