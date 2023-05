Newcastle United und der FC Arsenal stehen sich heute in der Premier League gegenüber. Hier wird das Duell live getickert.

Newcastle United und Arsenal - zwei Premier-League-Teams, die ganz oben mitmischen, bestreiten heute das Topspiel des 35. Spieltags. Wer kann triumphieren? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Newcastle United vs. Arsenal: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Arsenal hatte monatelang die Premier League angeführt, musste die Tabellenführung vor kurzem jedoch an Manchester City abgeben. Noch ist der Kampf um die englische Meisterschaft allerdings nicht beendet, vier Runden müssen noch absolviert werden und City liegt mit vier Punkten in Führung. Auf dem Weg des FC Arsenal zu Platz eins könnte heute Newcastle United noch zum entscheidenden Stolperstein werden. Die Magpies liegen nämlich aktuell auf Rang drei und sind in guter Form.

Vor Beginn: Das Duell im St. James' Park in Newcastle wird um 17.30 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Kracher am 35. Spieltag der Premier League zwischen Newcastle United und dem FC Arsenal.

Newcastle United vs. Arsenal: Premier League heute im TV und Livestream

Sky hat sich der Übertragung angenommen und bietet das Spiel direkt auf drei Sendern an: auf Sky Sport UHD, Sky Sport Premier League (HD) und Sky Sport Top Event. Auf allen Kanälen begleitet Euch Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld durch die Begegnung.

Zudem ist Newcastle gegen Arsenal auch im Livestream von Sky zu sehen. Mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW bekommt Ihr Zugriff darauf.

