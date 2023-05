Manchester City empfängt in der Premier League heute den FC Chelsea. Wir tickern das Spitzenspiel hier live für Euch mit!

Mit dem Meistertitel im Gepäck darf Manchester City heute gegen den FC Chelsea ran. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Manchester City vs. Chelsea: Premier League JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Manchester City: Ortega Moreno - Walker, Lewis, Laporte, Akanji - Phillips, Sergio Gomez, Mahrez, Palmer, Foden - Alvarez

Ortega Moreno - Walker, Lewis, Laporte, Akanji - Phillips, Sergio Gomez, Mahrez, Palmer, Foden - Alvarez FC Chelsea: Kepa - Azpilicueta, W. Fofana, Thiago Silva, Hall - Loftus-Cheek, E. Fernandez, T. Chalobah - Sterling, Havertz, Gallagher

Vor Beginn: Nachdem der FC Arsenal gestern 0:1 verloren hat, müssen die Citizens gegen die Londoner Gäste heute überhaupt nicht mehr gewinnen, um vorzeitig den Titel nach Hause zu holen. Das Team von Pep Guardiola kann also frei aufspielen, und ohnehin wären die Chancen nicht schlecht gewesen, hat der Klub bislang alle drei direkten Duelle in dieser Spielzeit gewonnen: 1:0 in der Premier League, 4:0 im FA Cup und 2:0 im Carabao Cup. Ungefähr eine Stunde vor dem Anpfiff gibt's hier die Aufstellungen.

Vor Beginn: Gekickt wird heute im Etihad Stadium in Manchester, um 17 Uhr geht es dort los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel zwischen Manchester City und dem FC Chelsea.

© getty Manchester City steht nach der 4:0-Machtdemonstration gegen Real Madrid im Champions-League-Finale.

Manchester City vs. Chelsea: Premier League heute im TV und Livestream

