FC Chelsea will wohl Torwart André Onana von Inter Mailand

Premier-League-Klub FC Chelsea hat offenbar ein Auge auf Torwart André Onana von Inter Mailand geworfen. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, hat Chelsea den 26 Jahre alten Kameruner in dieser Saison genau beobachtet und erwägt, ihn im Sommer zu verpflichten.

Bei den Blues soll Onana den nach der Rückkehr von Kepa Arrizabalaga ins zweite Glied abgerutschten Édouard Mendy ersetzen. Der Senegalese kam 2020 von Stade Rennes zum FC Chelsea und war in seiner ersten Saison maßgeblich am Gewinn der Champions League beteiligt. In dieser Saison setzt Chelsea-Trainer Graham Potter auf den Spanier Kepa als seine Nummer eins.

Laut des Berichts wäre Inter bereit, Onana, der noch bis 2027 Vertrag hat, bei einer Ablösesumme von 40 Millionen Euro abzugeben. Auch ein Tauschgeschäft mit dem aktuell von den Blues nach Mailand ausgeliehenen Romelu Lukaku und Trevoh Chalobah soll möglich sein.

Onana war vor dieser Saison ablösefrei von Ajax Amsterdam zu Inter gewechselt. Bei den Nerazzurri verdrängte er den bisherigen Stammkeeper Samir Handanovic aus dem Kasten und machte in der Serie A 17 Spiele, in denen er siebenmal keinen Gegentreffer kassierte.