AFC Wrexham: Hohe Investitionen, Mourinho-Bezwinger als Trainer und Hollywood-Stars an der Spitze - Wie der Wales-Klub den Viertliga-Aufstieg schaffte

Dem walisischen Klub Wrexham ist der Aufstieg in die vierte englische Liga gelungen - sehr zur Freude der berühmten Besitzer.

Mit dem Sieg über Boreham Wood am Samstag ist klar: Der AFC Wrexham ist erstmals seit 2008 wieder zurück in der vierten englischen Liga.

Seit Rob McElhenney und Ryan Reynolds den Verein aus Nord-Wales übernommen hatten, schien es unausweichlich, dass der Verein dank der großzügigen Investitionen der beiden Hollywood-Stars früher oder später aufsteigen würde. Nach der Enttäuschung in der letzten Saison könnte nun ein rasanter Aufschwung begonnen haben.

Für einen Aufstieg sind bekanntlich viele Zutaten erforderlich - selbst wenn man deutlich bessere Möglichkeiten hat als die meisten seiner Gegner. Man braucht hochkarätige Spieler, einen intelligenten Trainer und die Unterstützung der Fans. Wrexham hatte in dieser Saison all das und noch mehr zur Verfügung ...

AFC Wrexham: Die Antwort auf den doppelten Tiefschlag

Man darf nicht vergessen, dass das herzzerreißende Ende der Saison 2021/22 dieser Mannschaft sehr wehgetan haben dürfte.

Wie in der beliebten Doku-Serie "Welcome to Wrexham" ausführlich geschildert, mussten die Red Dragons im FA-Trophy-Finale gegen Bromley eine Niederlage in Wembley hinnehmen, bevor sie einige Wochen später im Playoff-Halbfinale der National League gegen Grimsby Town ausschieden und den Aufstieg damit verpassten.

Es hätte durchaus sein können, dass dieser doppelte Tiefschlag das Selbstvertrauen für diese Saison schwächt. Aber nicht mit Wrexham: Von der ersten Sekunde der neuen Spielzeit an trat das Team mit der Attitüde von Champions auf.

© getty

AFC Wrexham: Hohe Investitionen

Natürlich ist die Geschichte von Wrexhams Aufstieg immer mit dem Vorbehalt verbunden, dass seit der Ankunft der beiden Hollywood-Stars als neue Besitzer erhebliche Summen in Spieler und Infrastruktur investiert wurden.

Ein Beleg dafür war unter anderem das Sommertransferfenster 2022, in dem der Klub dank des Engagements von Reynolds und McElhenney einige hochkarätige Spieler verpflichten konnte.

Der wichtigste Neuzugang dabei war Elliot Lee, der vor seinem Wechsel nach Wrexham bereits in höheren Ligen aktiv war. Lee, der einen Dreijahresvertrag erhielt - eine Seltenheit in der fünften Liga -, gab zu, dass auch andere Vereine an ihm interessiert waren, entschied sich dann aber doch für Wrexham.

Er spielte eine starke Saison, in der er sich mit seinem uneigennützigen Kombinationsspiel als perfekte Ergänzung für seine Sturmpartner Paul Mullin und Ollie Palmer erwiesen hat und auch selbst zahlreiche Tore beisteuerte.

Lee war auch nicht der einzige hochkarätige Neuzugang des vergangenen Sommers. Mark Howard, ein Routinier mit viel Profi-Erfahrung, hütete das Tor, bevor ein gewisser Spieltags-Vlogger für die heiße Phase verpflichtet wurde - dazu später mehr.

Und auch die anderen Sommerneuzugänge Jordan Tunnicliffe, Anthony Forde und Sam Dalby haben alle ihren Teil zum Erfolg von Wrexham in dieser Saison beigetragen.

AFC Wrexham: Der 12. Mann

Es ist nicht kitschig, sondern wahr: Wrexhams frenetische Unterstützung bei Heim- und Auswärtsspielen war entscheidend dafür, dass der Verein in dieser Saison über die Aufstiegs-Ziellinie kam. Seit der Übernahme ist die unscheinbare Stadt wie verwandelt und der Racecourse Ground war das ganze Jahr über für Spektakel bekannt.

Schon im ersten Ligaspiel, als man durch einen späten Doppelpack von Lee einen wegweisenden 2:1-Sieg gegen Eastleigh errang, hatte die lautstarke Atmosphäre Wrexham sehr geholfen.

Auch die Auswärtsfahrten waren erfolgreich, die mitgereisten Fans wurden in der Fremde beispielsweise mit den heldenhaften Auftritten in Woking, Altrincham und Maidstone belohnt.

In einem exklusiven Gespräch mit SPOX und GOAL im März sagte Stürmerstar Mullin: "Letztendlich spielen wir für die Fans, die jede Woche ins Stadion kommen. Die Eigentümer sind natürlich bei jedem Verein wichtig, denn sie finanzieren ihn und halten ihn am Laufen, sie setzen große Hoffnungen in Wrexham. Aber wir spielen in erster Linie für unsere Familien und in zweiter Linie für die Fans - die Eigentümer sind ein Teil dessen, was danach kommt."

Die Verbindung zwischen den Fans, den Eigentümern und der Mannschaft war ausschlaggebend für den Aufstieg von Wrexham. Und der Verein muss diese Verbindung aufrechterhalten, wenn er weiter aufsteigen will.

Sobald die neue Kop-Tribüne fertiggestellt ist, wird das Stadion dann auch in der Lage sein, der ständig wachsenden Nachfrage nach Eintrittskarten besser nachzukommen.

© getty

AFC Wrexham: Unterstützung aus der ganzen Welt

Die Red Dragons wurden in dieser Saison aber nicht nur von ihren lokalen Fans unterstützt. Die Veröffentlichung der Doku-Serie hat den Verein in ein globales kulturelles Phänomen verwandelt und es gibt kaum eine Ecke der Welt, die in den letzten Monaten nicht vom Wrexham-Fieber infiziert wurde.

Das zeigt sich auch an der unglaublichen Zunahme der Anhängerschaft in den sozialen Medien. Auf Twitter, TikTok und Instagram hat Wrexham jetzt insgesamt zwei Millionen Follower, und auch Fanclubs sind in verschiedenen Ländern entstanden.

Diese beispiellose Unterstützung für eine fünftklassige Mannschaft hat dazu beigetragen, dass die Welle des Aufschwungs, die den Verein zurück in die League Two geführt hat, nicht mehr aufzuhalten war.

AFC Wrexham: Mullin ist nicht zu stoppen!

Kein Spieler hat die Saison von Wrexham mehr geprägt als Mullin.

Er hatte schon eine herausragende erste Spielzeit im Verein, nachdem er 2021 mit seiner Entscheidung, Cambridge United für einen Klub aus einer niedrigeren Liga zu verlassen, für Schlagzeilen gesorgt hatte. In dieser Saison war Mullin dann noch besser - und seine herausragenden Leistungen führten sogar dazu, dass einige mit einer überraschenden Nominierung für die walisische Nationalmannschaft rechneten.

In der National League gelangen ihm drei Hattricks und sechs Doppelpacks. Und Mullin krönte seine gute Saison, indem er im Spiel gegen Notts County, das den Aufstieg schon so gut wie sicher stellte, einen Treffer und zwei Vorlagen zum wichtigen 3:2-Sieg beisteuerte.

Natürlich wurde Mullin auch mit Vereinen aus höheren Ligen in Verbindung gebracht. Aber in Wrexham wird er verehrt - und er hat bereits bewiesen, dass er auch in der vierten Liga erfolgreich sein kann. Schließlich war er Top-Scorer bei Cambridge, als dort 2021 der Aufstieg in die dritte Liga gelang.

Kann er dieses Kunststück in der nächsten Saison wiederholen? Es scheint ziemlich wahrscheinlich.

© getty

AFC Wrexham: Clevere Neuzugänge zu Saison-Halbzeit

Zur Halbzeit der Saison war bereits klar, dass es ein Zweikampf um den Aufstiegsplatz in der National League werden würde. Notts County war dabei die einzige Mannschaft, die dem unglaublichen Lauf von Wrexham nahe kam.

Und die Robins taten in den Wintermonaten, was sie tun mussten, verstärkten ihren ohnehin schon gut bestückten Kader mit mehreren intelligenten Neuzugängen, die inzwischen eine wichtige Rolle spielen.

Eoghan O'Connell kam am Deadline Day von Charlton Athletic und wurde mit einem witzigen Videoaustausch zwischen Reynolds und McElhenney angekündigt. Der Ire fügte sich sofort in die Mannschaft ein und erzielte gleich bei seinem Debüt ein Tor - beim bereits erwähnten, dramatischen Auswärtssieg gegen Altrincham.

Der kampfstarke Mittelfeldspieler Andy Cannon, der von Hull City geholt wurde, hat sich derweil in der zweiten Saisonhälfte ebenso wie der von Solihull Moors abgeworbene Ryan Barnett zu einer festen Größe entwickelt.

AFC Wrexham: Die Ankunft des Cycling GK!

Selbst als das Transferfenster im Januar schloss, hörte Wrexhams Streben nach dem perfekten Kader für den Aufstieg nicht auf.

Im März machten die Eigentümer Schlagzeilen, als sie YouTube-Star Ben Foster (The Cycling GK), früherer englischer Nationalkeeper, aus dem Ruhestand lockten. Dieser Transfer war typisch Wrexham: Foster war nicht nur eindeutig zu gut für die Liga, sondern bot aufgrund der Popularität seiner Spieltags-Vlogs auch kommerzielle Vorteile.

Es handelte sich jedoch nicht um einen zynischen Marketingtrick. Der ehemalige Torwart von Manchester United, Watford und West Brom hielt in der Nachspielzeit des Spiels gegen Notts County einen entscheidenden Elfmeter, der Wrexham drei unbezahlbare Punkte einbrachte.

Damit war der Aufstieg so gut wie sicher und Foster könnte nun sogar in Versuchung geraten, noch eine weitere Saison zu bleiben.

© getty

AFC Wrexham: Mourinho-Bezwinger als Trainer

Wrexham verfügt über die finanziellen Mittel, um so ziemlich jeden Trainer der unteren Ligen zu holen, den man haben will. Und wer würde bei diesem Projekt nicht mitmachen wollen?

Im Gegensatz zu einigen ausländischen Eigentümern mit viel Geld aus den höheren Ligen, haben Reynolds und McElhenney Phil Parkinson die Treue gehalten, nachdem der Klub am Ende der Saison 2021/22 den Aufstieg verpasste - und sie wurden dafür belohnt.

Parkinsons Erfahrung ist unbestritten: In seiner Zeit als Trainer von Bradford City hat er einst José Mourinhos Chelsea im FA Cup besiegt und das Finale des Ligapokals erreicht. Und diese Erfahrung hat sich in den entscheidenden Momenten dieser schwierigen Saison bemerkbar gemacht.

Besonders beeindruckend war seine Fähigkeit, die Mannschaft auch bei extremer Belastung zu führen. Selbst als Wrexham im FA Cup immer weiter kam, litt die Form in der Liga kaum. Der dramatische Sieg in der dritten Runde gegen den Zweitligisten Coventry City fiel zum Beispiel mitten in eine Serie von sieben Siegen in Folge in allen Wettbewerben - eine Periode beispielhaften Kadermanagements von Parkinson.

Auch wenn es eine Saison länger gedauert hat, als viele erwartet hatten, hat Wrexhams erfahrener Trainer die Mannschaft nun nach oben gebracht. Und er weiß auch, wie man aus der League Two herauskommt, da er Bradford 2013 in die Play-offs geführt hat.