1,6 Millionen Euro Steuerschulden! Ex-Premier-League-Star Craig Bellamy schockt mit Pleite-Geständnis

Craig Bellamy spielte für die besten Klubs in England, doch nach der Karriere traf er mehrere schlimme Entscheidungen. Heute ist er insolvent.

"Der Großteil meines Geldes ist für Alkohol, Frauen und schnelle Autos draufgegangen. Den Rest habe ich einfach verprasst", sagte George Best einst. Er war das Paradebeispiel des extravaganten Fußballers, der mit Ruhm und Geld nicht umgehen konnte und gegen Ende seiner Karriere in den Bankrott schlitterte.

Ähnlich ergeht es nun Craig Bellamy, Co-Trainer des frischgebackenen Premier-League-Aufsteigers FC Burnley. Denn obwohl der 43-Jährige immer noch erfolgreich im Fußballbusiness arbeitet, ist er pleite - der Hintergrund ist im Vergleich zu Best aber ein gänzlich anderer.

"Ich weiß, dass einige Leute wahrscheinlich denken werden, dass ich mein Geld für Alkohol, Glücksspiel oder Drogen verschwendet habe. Das habe ich nicht", erklärte er der Daily Mail. "Ich kann mich zurückziehen, ohne dass man etwas von mir hört, aber ich werde nicht in die Kneipe gehen. Seit meiner Jugend habe ich nie Drogen genommen. Ich spiele nicht - ich habe nie gezockt."

Craig Bellamy spielte für Manchester City und Liverpool

Wie kann es dann sein, dass ein Spieler, der 17 Jahre in der Premier Premier League für Klubs wie Liverpool, Manchester City, West Ham oder Newcastle United gespielt hat und Kapitän der walisischen Nationalmannschaft war, plötzlich insolvent ist und "für das ganze Geld, das ich verdient habe, keine Hypothek aufnehmen kann? Ich habe finanziell keine Zukunft. Das tut weh. Ich kann nichts besitzen. Alles ist weg!"

Falsche Freunde, Naivität und ein bisschen Pech haben Bellamy in jene finanzielle Situation gebracht, in der er sich nun befindet. "Alles, was ich hatte, wurde mir genommen. Wenn einen die falschen Leute dazu bringen, dann schwindet alles." Schuld haben windige Berater, die Bellamy zu Beteiligungen an mehreren nicht rentablen Bauprojekten wie einem Steakhaus und einer Weinbar sowie einer Film-Firma überredeten.

Und ein Juwelier, der noch vier von Bellamys Luxusuhren besitzen soll, die allerdings nicht zurückverlangt werden können, denn der Inhaber ging offenbar 2020 erst in Insolvenz und dann in ein polizeiliches Zeugenschutzprogramm, weswegen er untergetaucht ist.

Craig Bellamy hat 1,6 Millionen Euro Steuerschulden

Und so kommt es, dass er der britischen Steuerbehörde laut Daily Mail nahezu 1,6 Millionen Euro schulden soll - auch, weil er Gutes tun wollte. Er baute eine Schule in Sierra Leone, er finanzierte die Beerdigung von Fremden in Cardiff, wenn niemand sonst dafür bezahlte, er verwöhnte Freunde, die ihn verrieten, er verlor das Haus der Familie in Wales.

"Ich bin in einer Generation von Fußballern aufgewachsen, in der alles für dich getan wurde. Jede Rechnung. Wo auch immer ich war, der Verein hat alles für mich getan. Ich denke, das ist falsch", will er nun junge Spieler warnen. "Es macht dich zu verletzlich. Es ist gut, dass die Spieler ihre eigene Verantwortung haben, denn eines Tages wird der Verein nicht mehr da sein."

Deshalb hat er einen klaren Rat für die heutige Generation: "Überprüfe alles, stelle sicher, dass die Leute, die dich beraten, zugelassen sind. Wenn nicht, ist es der Wilde Westen. Du wirst deine Karriere beenden und immer noch ein junger Mann sein, und wenn du deine Karriere beendest, wer wird dann für dich aufkommen? Du wirst lernen müssen, zu überleben. Du wirst in der realen Welt leben müssen."

In der realen Welt ist Bellamy längst angekommen, mittlerweile lebt er in einer Wohnung, die ihm vom Klub gestellt wird. "Es ist an dem Punkt angelangt, an dem der Konkurs eine Erleichterung für mich ist", sagt er selbst.