Jürgen Klopp ist "beeindruckt": FC Liverpool arbeitet wohl an Transfer von Sportings Manuel Ugarte

Die Reds werden im Sommer ihren Kader neu aufstellen. Ein möglicher Neuzugang macht gerade in Lissabon auf sich aufmerksam.

Der FC Liverpool bemüht sich laut übereinstimmenden Medienberichten um Manuel Ugarte (22) vom portugiesischen Spitzenverein Sporting CP. Laut Transferexperte Bruno Andrade und O Jogo haben die Reds wegen eines Transfers des defensiven Mittelfeldspielers im Sommer bereits Kontakt zu Sporting aufgenommen.

Liverpool will sein Mittelfeld im Sommer umbauen. Ugarte gilt als großes Talent und könnte langfristig den 29 Jahre alten Fabinho beerben. Teammanager Jürgen Klopp soll von Ugartes Fähigkeiten "beeindruckt" sein.

Allerdings wäre ein Verpflichtung des Rechtsfußes keine günstige Angelegenheit. Ugartes Vertrag läuft noch bis 2026 und Sporting soll auf die Zahlung der festgeschriebenen Ablösesumme bestehen. Diese liegt bei 60 Millionen Euro.

Dazu gibt es für Liverpool Konkurrenz aus der Premier League. Laut O Jogo zeigen auch Newcastle United, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Leeds United Interesse an Ugarte. Der FC Arsenal soll ihn nach starken Leistungen im direkten Europa-League-Duell vor einigen Wochen ebenfalls beobachten.

Ugarte stammt aus der Jugend von CA Félix, wo er seinen Durchbruch als Profi schaffte. Anfang 2021 holte ihn Famalicão für rund vier Millionen Euro Ablöse nach Europa. Ein halbes Jahr später verpflichtete ihn Sporting für sieben Millionen Euro.

In dieser Saison absolvierte Ugarte bislang 43 Pflichtspiele, in denen ihm ein Assist gelang. Bei der Weltmeisterschaft in Uruguay gehörte der achtfache Nationalspieler zum Kader Uruguays, kam aber nicht zum Einsatz.