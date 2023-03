Mohamed Salah will offenbar den FC Liverpool verlassen

Der FC Liverpool spielte eine schwache Saison. Nun könnte auch noch einer der größten Leistungsträger die Reds verlassen.

Paukenschlag an der Anfield Road! Mohamed Salah will nach Informationen von Foot Mercato den FC Liverpool verlassen.

Der 30-Jährige gehört seit Jahren zu besten Spielern der Premier League und verlängerte erst im Juli 2022 seinen Vertrag bei den Reds langfristig bis 2025. Doch in dieser Saison läuft es für das Team von Jürgen Klopp noch überhaupt nicht. In der Liga läuft Liverpool den eigenen Ansprüchen hinterher, in der Champions League schied man klar gegen Titelträger Real Madrid aus.

Salah scheint nach sechs Jahren an der Anfield Road nun Liverpool verlassen zu wollen, der Ägypter will dem Bericht zu Folge am liebsten nach Spanien wechseln.

Salah wechselte im Januar 2014 vom FC Basel an den FC Chelsea. Sein Stern ging nach einer Leihe zur AS Roma auf, die Italiener verpflichteten den Offensiv-Star im Sommer 2016 fest für 15 Millionen Euro. Nach einer starken Saison holte Liverpool Salah für 42 Millionen Euro zurück in die Premier League.

Salah zeigt wie in den vergangenen Spielzeiten auch in dieser Saison starke Leistungen. In 39 Spielen traf der ägyptische Nationalspieler schon 22mal und legte elf weitere Tore auf.