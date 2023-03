Mesut Özils bester Assist? Als der Ex-Real-Madrid-Star anbot, das Gehalt von Arsenals Maskottchen zu zahlen

Mesut Özil ging im Jahr 2020 viral, als er anbot, das Gehalt des entlassenen Arsenal-Maskottchens Gunnersaurus zu zahlen.

Jerry Quy wurde im Oktober 2020 von seinen Aufgaben als Maskottchen im Emirates-Stadion entbunden. Der Verein entschied, dass seine Dienste aufgrund der Abwesenheit der Fans während der Coronavirus-Pandemie nicht mehr benötigt wurden.

27 Jahre lang ging Quy seiner Arbeit als Maskottchen der Gunners nach und stand nun vor der Arbeitslosigkeit. Doch ein damaliger Arsenal-Star schritt zur Hilfe: Mesut Özil biet sich an, um das Gehalt von Quy zu zahlen.

Im Laufe der Jahre war Quy zu einer beliebten Figur bei Arsenal geworden, nachdem er 1993, drei Jahre vor der Ankunft des legendären Managers Arsene Wenger, das berühmte Dinosaurierkostüm angezogen hatte.

Der "Gunnersaurus" stand während einer goldenen Ära des Vereins an der Seitenlinie, in der das Team drei Premier-League-Titel gewann, wurde aber inmitten der finanziellen Unsicherheit der Coronavirus-Krise Opfer von Sparmaßnahmen.

Mesut Özil und der Gunnersaurus: "Ich war so traurig"

Der FC Arsenal kündigte 55 Entlassungen für August 2020 an, um seine Kosten ohne das Sicherheitsnetz der wöchentlichen Einnahmen aus Ticketverkäufen, Fernsehsendern und kommerziellen Unternehmen zu senken.

Die Gunners-Legende Paul Merson gehörte zu den Ersten, die ihre Enttäuschung über die Entscheidung, sich von Gunnersaurus zu trennen, gegenüber Sky Sports zum Ausdruck brachten: "Unglaublich. All diese Kinder, die Junior Gunners, es wird 30- und 40-jährige Fans geben, die mit diesem Dinosaurier aufgewachsen sind. Es ist enttäuschend und ich denke, es ist schlecht von Arsenal."

Özil meldete sich jedoch schnell zu Wort und trug seinen Teil zur Klärung der Situation bei. Er schrieb damals auf Twitter: "Ich war so traurig, dass Jerry Quy alias unser berühmtes und treues Maskottchen Gunnersaurus und integraler Bestandteil unseres Clubs nach 27 Jahren entlassen wurde. Daher biete ich Arsenal an, das volle Gehalt unseres großen grünen Kerls zu erstatten, solange ich ein Arsenal-Spieler bin."

Mesut Özil und der Gunnersaurus: Ein Happy End

Einen Monat später wurde Gunnersaurus wieder in sein Amt eingesetzt. Als Reaktion auf die Nachricht schrieb Özil zu der Zeit: "Schön, dass du wieder da bist, wo du hingehörst #YaGunnersYa".

Der ehemalige deutsche Nationalspieler, der am 22. März seinen Rücktritt vom Fußball bekannt gab, wird als einer der besten kreativen Mittelfeldspieler aller Zeiten in die Geschichte eingehen, aber sein "Assist" für Gunnersaurus wird den Arsenal-Anhängern und Fußballfans auf der ganzen Welt immer in bester Erinnerung bleiben.