Manchester City empfängt heute in der Premier League den FC Liverpool. Bei SPOX wird der gesamte Spielverlauf genauestens beschrieben.

Die 29. Spielrunde der Premier League wird heute mit dem Spitzenspiel zwischen Manchester City und dem FC Liverpool eröffnet. Wer kann sich die drei Punkte krallen? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Manchester City vs. FC Liverpool - 3:1 (1:1) Tore 0:1 Salah (17.), 1:1 Alvarez (27.), 2:1 De Bruyne (46.), 3:1 Gündogan (53.) Aufstellung Manchester City Ederson - Stones, Akanji, Ruben Dias, Aké - Rodrigo, Gündogan, Mahrez, De Bruyne, Grealish - Alvarez Aufstellung FC Liverpool Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson - Elliott, Fabinho, J. Henderson - Salah, Gakpo, Diogo Jota Gelbe Karten ManCity: Rodrigo (33.)

Rodrigo (33.) Liverpool: Salah (19.)

Manchester City vs. FC Liverpool: Premier League JETZT im Liveticker - 3:1

59. | Zunächst kommen die Reds mal zu einem Konter. Robertson, der auf links von Gakpo geschickt wird, spielt jedoch einen viel zu lockeren Ball in die Box. Trotzdem verspringt der Ake, Gakpo hebt den Ball an und fädelt dann beim Abwehrmann ein - kein Elfer.

56. | Keine zehn Minuten hat es im zweiten Durchgang gedauert und gefühlt hat Manchester die Partie bereits entschieden. Die Reds machen gerade nicht den Eindruck, als wenn sie heute noch etwas entgegenzusetzen hätten.

53. | Tooor! MANCHESTER CITY - FC Liverpool 3:1. Die Hausherren können fast unbedrängt um den Strafraum herum kombinieren. Mahrez geht von rechts in die Box, wird von drei Liverpool-Spielern nicht entscheiden gestört und legt zu Alvarez. Dessen Schuss wird am Fünfer geblockt, die Kugel springt zu Gündogan. Der verzögert einmal und schießt dann aus neun Meter locker links ein.

Manchester City vs. FC Liverpool: Premier League JETZT im Liveticker - TOR zum 3:1 für ManCity

49. | Alexander-Arnold hebt den Ball im zweiten Versuch nach einem Freistoß in den Strafraum zu Gakpo, der sich schön um Akanji herumdreht und an Ederson scheitert. Aber die Fahne geht hoch, es war knapp Abseits.

46. | Tooor! MANCHESTER CITY - FC Liverpool 2:1. City dreht das Spiel direkt nach Wiederanpfiff! Alvarez verlagert von links auf die rechte Seite zu Mahrez. Kevin De Bruyne, der zuvor klar im Abseits stand, aber nicht angespielt wurde, hat in der Mitte nun sehr viel Vorsprung und wird von Mahrez in Szene gesetzt. Aus wenigen Metern schiebt der Belgier ein.

Manchester City vs. FC Liverpool: Premier League JETZT im Liveticker - TOR zum 2:1 für ManCity

46. | Es geht weiter.

Manchester City vs. FC Liverpool: Premier League -Start 2. Halbzeit

Halbzeit | City war vom Anpfiff weg das deutlich spielbestimmende Team und drohte Liverpool zu überrennen, doch mit dem ersten vernünftigen Angriff gingen die Gäste in Führung. Die Folge waren noch wütendere Angriffe der Hausherren und eine ganze Reihe von vielversprechenden Strafraumszenen. Nach dem Ausgleichstreffer schafften es die Reds jedoch, die spielfreudigen Skyblues etwas zu bändigen und die Partie ein wenig ins Mittelfeld zu verlagern. Mit dem 1:1 kann das Klopp-Team sehr zufrieden sein.

Manchester City vs. FC Liverpool: Premier League - Ende der 1. Halbzeit

45.+3. | Mit dem 1:1 geht es in die Pause.

45. | Zwei Minuten sollen nachgespielt werden.

43. | Durch viele kleinere Fouls und die angesprochenen Entlastungsangriffe, meist über Salah, haben es die Reds geschafft, den Rhythmus der Hausherren zu brechen. Es ist kurz vor der Pause ein deutlich zerfahrenes Spiel als in der ersten halben Stunde.

40. | Es ist seit dem 1:1 ein deutlich offeneres Spiel, die Skyblues erspielen sich nicht mehr so viele Strafraumszenen.

38. | Die Reds finden in dieser Phase immer mal wieder etwas Entlastung, über Salah geht es auch mal schnell Richtung Strafraum. Das bringt keine Torchance ein, aber sorgt für einen wichtigen Durchschnauf-Moment der Mitspieler.

35. | Nur wenig später ist Rodri wieder involviert, bringt Gakpo im Mittelfeld zu Fall. Natürlich fordern die Liverpool-Spieler sofort die Ampelkarte. Der Spanier kommt ohne davon, befindet sich nun aber auf Bewährung.

33. | Rodri foult gegen Diogo Jota taktisch und kassiert Gelb.

Manchester City vs. FC Liverpool: Premier League JETZT im Liveticker - Gelbe Karte Rodrigo (ManCity)

30. | Eine halbe Stunde ist gleich gespielt. Liverpool kommt kaum mal selbst ins Kombinieren, muss viele Bälle schlagen und rennt dann wieder den spielfreudigen Citizens hinterher. Das ist bisher wirklich eine sehr einseitige Angelegenheit.

27. | Tooor! MANCHESTER CITY - FC Liverpool 1:1. Dann schlägt City zu! Eben noch hat Grealish die Riesenchance für die Reds verhindert, nun bekommt er das Leder von Gündogan bei einem schnell vorgetragenen Angriff links in der Box. Er serviert eine flache Hereingabe direkt in den Fuß von Julian Alvarez - und der Weltmeister schiebt ein.

Manchester City vs. FC Liverpool: Premier League JETZT im Liveticker - TOR zum 1:1 für ManCity

25. | Bei City geht sehr viel über die linke Seite, momentan ist der Druck wirklich enorm. Doch Liverpool kommt zum Konter. Salah ist auf links unterwegs, in der Mitte wartet Diogo Jota - den Querpass verhindert der zurückgeeilte Grealish. Szenenapplaus!

22. | Die Skyblues sind weiterhin das klar spielbestimmende Team, immer wieder spielen sich die Hausherren sehr einfach in den Strafraum. Dieses Mal hat Mahrez rechts in der Box viel Platz. Er geht volles Risiko und setzt seinen Schuss aus 13 Metern knapp drüber.

19. | Ake hakt gegen Salah an der Seitenlinie etwas nach, der Unparteiische entscheidet auf Einwurf City und Salah drischt den Ball weg. Das ist eine ebenso klare wie unnötige Gelbe gegen den Ägypter.

Manchester City vs. FC Liverpool: Premier League JETZT im Liveticker - Gelbe Karte Salah (Liverpool)

18. | Es wird auf Abseits geprüft, doch kurz hinter der Mittlellinie stand Akanji einen Tick tiefer als der startende Diogo Jota.

17. | Tooor! Manchester City - FC LIVERPOOL 0:1. City spielt und Liverpool trifft! Einen langen Ball in die Spitze durch Alexander-Arnold erläuft Diogo Jota, das war knapp kein Abseits. Der Portugiese wird von Akanji gestellt, die Kugel bleibt mitten im Sechzehner liegen. Mohamed Salah kommt herangestürmt und versenkt den Ball eiskalt links im Kasten.

Manchester City vs. FC Liverpool: Premier League JETZT im Liveticker - TOR zum 0:1 für Liverpool

15. | De Bruyne und Mahrez stehen bereit, 19 Meter sind es bis zum Kasten. Mahrez zirkelt den Ball mit links knapp am Torwarteck vorbei.

14. | Henderson trifft De Bruyne als dieser kurz vor dem Sechzehner ins Gegenpressing geht. Das ist eine sehr gefährliche Freistoßposition.

11. | Kurz darauf der erste klare Abschluss der Skyblues: Rodri schießt aus dem rechten Halbraum aus 20 Metern, sorgt bei Alisson damit jedoch nicht für Probleme.

10. | Dann kommen die Reds auch mal länger in Ballbesitz. Doch nach der deutlich gewollten Beruhigung des Spiels durch Henderson und van Dijk prügelt Keeper Alisson das Leder weit weg und nicht mal in die Nähe eines Mitspielers. Schon wieder sind die Gastgeber am Zug.

8. | Es ist ein recht ruhiger Start ins Match, viele harte Zweikämpfe gibt es nicht zu sehen. Bisher ist Liverpool auch erst einmal in eine Kontersituation gekommen, die jedoch nicht bis in den Sechzehner vorgetragen wurde.

6. | Die Hausherren von Beginn an mit viel Ballbesitz, die Reds vor allem gegen den Ball gefragt. Keine Überraschung in den ersten Minuten.

3. | Grealish möchte einen Einwurf ausführen - plötzlich geht Gündogan gegen Fabinho zu Boden. Beim Versuch sich freizulaufen, hat er die Hand des Brasilianers ins Gesicht bekommen. Alles halb so wild, es geht schnell weiter für Gündogan und Fabinho wird nicht bestraft.

1. | Los geht's. Der Ball rollt.

Manchester City vs. FC Liverpool: Premier League JETZT im Liveticker - Anpfiff

Vor Beginn: Vor der Länderspielpause wurde Leipzig im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse mit 7:0 deklassiert und der FC Burnley im FA Cup mit einem 6:0 nach Hause geschickt. Mittlerweile dauert die Siegesserie des Teams von Pep Guardiola sechs Pflichtspiele an, wobei es sich nur beim 4:1 in Bournmouth ein Gegentor einfing.

Vor Beginn: Die Skyblues befinden sich nach einem enttäuschenden Februar mit einer Niederlage bei Tottenham und den Remis gegen Nottingham und Leipzig in der Champions League wieder dauerhaft auf der Siegerstraße.

Vor Beginn: Der FC Liverpool hatte sich in den letzten Wochen in der Tabelle nach vorne gearbeitet, dabei wichtige Siege gegen Everton und Newcastle eingefahren und das Ganze mit dem 7:0 über Manchester United gekrönt. Die 0:1-Niederlage bei Bournmouth brachte die Mannschaft von Jürgen Klopp jedoch genauso zurück auf den Boden der Tatsachen, wie das klare Ausscheiden aus der Champions League gegen Real Madrid (2:5, 0:1).

Vor Beginn: Hier noch eine interessante Statistik kurz vor Spielbeginn: Noch nie hat Pep Guardiola mit Manchester City ein Heimspiel gegen Jürgen Klopps Liverpool verloren. Ob es weiterhin dabei bleibt?

Vor Beginn: Bis zuletzt war fraglich, ob Erling Haaland heute für City im Einsatz sein könnte, jetzt haben wir Klarheit: Der Torjäger fehlt dem englischen Meister. "Er ist nicht fit", sagte Guardiola unmittelbar vor dem Spiel. "Es ist keine große Sache, aber heute macht es keinen Sinn." Haaland plagten zuletzt Probleme an der Leiste, weshalb er die beiden EM-Quali-Spiele mit Norwegen verpasste.

Vor Beginn: Das soll allerdings nicht bedeuten, dass es für die Reds heute um nichts mehr geht. Ganz im Gegenteil: Satte sieben Punkte Rückstand distanzieren die Klopp-Elf derzeit von den Champions League-Plätzen. Wenn man die Königsklasse also im Blick behalten will, dann zählt nach wie vor jeder Punkt.

Vor Beginn: Der FC Liverpool hat schon lange nichts mehr mit dem Meisterschaftskampf zu tun, Manchester City jedoch schon. Das Team von Trainer Pep Guardiola liegt auf Platz zwei der Tabelle mit acht Zählern hinter Tabellenführer FC Arsenal. Liverpool kann jetzt zum ultimativen Spielverderber werden und den Gunners dem Titel ein Stück weit näher bringen. Obwohl die Reds eine schwache Saison spielen, gibt es wohl kaum eine andere Mannschaft, die City so oft besiegen konnte, wie das Team von Jürgen Klopp in den vergangenen Jahren.

Vor Beginn: Das Duell im Etihad Stadium (Manchester) geht um 13.30 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Spitzenspiel in der Premier League zwischen Manchester City und dem FC Liverpool.

© getty Kevin de Bruyne traf in der Länderspielpause für Belgien gegen Deutschland.

Manchester City vs. FC Liverpool: Premier League im TV und Livestream

Gezeigt wird das Spektakel auf dem Sender Sky Sport Premier League, das zur riesigen Sendervielfalt von Sky dazugehört. Die Vorberichte beginnen um 13 Uhr, danach begleitet Euch Florian Schmidt-Sommerfelds Stimme durch die Szenen auf dem Feld.

Sky bietet zum Spiel übrigens auch einen Livestream an. Auf diesen könnt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW zugreifen.

