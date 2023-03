Ausfall gegen FC Bayern? Manchester City bangt nach Blinddarm-Operation um Phil Foden

Offensivspieler Phil Foden von Manchester City musste aufgrund einer Blinddarm-Operation von der englischen Nationalmannschaft abreißen. Nun droht ihm auch ein Ausfall in der Champions League gegen den FC Bayern.

Manchester City bestätigte Fodens Reise vor dem EM-Qualifikationsspiel der Three Lions gegen Ukraine (2:0) im Londoner Wembley Stadium am Sonntag. Zudem wird er mit Sicherheit am kommenden Samstag im Spiel gegen den FC Liverpool nicht zur Verfügung stehen.

Die Citizens gaben weiter an, dass es aktuell "unklar" sei, wie lange Foden insgesamt ausfallen wird.

City trifft im Viertelfinale der Champions auf den FC Bayern. Das Hinspiel steigt am 11. April im Etihad Stadium, ehe es am 19. April in der Allianz Arena zum Rückspiel kommt.

Neben Foden, der in dieser Saison bereits 36 Pflichtspiele für das Team von Pep Guardiola absolviert hat (13 Tore, 6 Assists), bangen die Skyblues im Übrigen auch im Stürmerstar Erling Haaland, der Norwegens EM-Quali-Spiele ebenfalls verpasst hat. Er leidet an einer Leistenverletzung.