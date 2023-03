Kai Havertz über die Probleme nach seinem 80-Millionen-Euro-Transfer zum FC Chelsea: "Die Leute denken, du seist Messi"

Kai Havertz hat über seine schwierige Anfangszeit beim FC Chelsea gesprochen. Die hohe Ablöse, die für ihn an Bayer Leverkusen geflossen war, setzte dem deutschen Nationalspieler dabei nach eigenen Angaben spürbar zu.

Im Guardian führte der 23-Jährige, der 2020 für 80 Millionen Euro an die Stamford Bridge gewechselt war, aus: "Der Preis war für mich eine große Sache. Ich war Chelseas teuerster Spieler. Mir ist schleierhaft, warum solch hohe Summen im Fußball gezahlt werden. Aber das ist normal, man schaue sich nur unsere jüngsten Transfers an. Das bringt Druck, weil die Leute denken, du seist Messi."

"Ich war damals 20 oder 21", so Havertz weiter. "Viele Menschen sehen das aber nicht. Sie sehen den Preis, also musst du vom ersten Tag an toll spielen. Man spürt diese Anspannung. Man liest es, man hört es. Ich kam zudem während Corona."

Havertz hatte eine durchwachsene Debütsaison bei den Blues, die er aber mit dem Siegtor im Finale der Champions League gegen Manchester City veredelte.

"Man muss stabil bleiben", ordnete er ein: "Wenn du schlecht spielst, bist du nicht der schlechteste Mensch der Welt. Und die Höhen sind ebenso nicht natürlich. Alles geht so schnell. Die letzten Monate sind dafür ein gutes Beispiel. Alle waren sauer auf mich, weil ich nicht getroffen habe und schlecht spielte, ich solle verkauft werden. Jetzt schieße ich Tore und alle meinen, ich sei der beste Spieler. Im Moment lieben sie mich, aber in zwei Wochen kann es schon wieder das Gegenteil sein."

Ein gutes Kontrastprogramm liefere seine Freundin, so der Angreifer: "Egal, wie gut ich gespielt habe, sie besteht immer darauf, dass ich die Teller in den Geschirrspüler räume."

In dieser Saison lief Havertz in 36 Pflichtspielen für die Londoner auf und markierte dabei neun Tore und einen Assist. Bei der WM-Endrunde in Katar kam er auf zwei Einsätze und erzielte zwei Treffer.

Nach der Länderspielpause wartet am Samstag in der Premier League das Heimspiel gegen Aston Villa auf Havertz und seine Blues. Drei Tage später kommt der FC Liverpool zu einem Nachholspiel an die Stamford Bridge.