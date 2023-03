FC Barcelona: Chelsea und Newcastle haben offenbar Raphinha im Auge

Zwei Klubs aus der Premier League haben wohl ein Auge auf Offensivspieler Raphinha vom FC Barcelona geworfen. Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, beobachten der FC Chelsea und Newcastle United die Situation des Brasilianers genau. Wirklich konkret seien die Annäherungsversuche bislang aber noch nicht geworden.

Raphinha war erst vergangenen Sommer von Leeds United zu Barça gewechselt und hat sich nach durchwachsenem Start zuletzt mit starken Leistungen in der Stammelf der Katalanen etabliert. So gelangen ihm in den letzten sechs Ligaspielen drei Tore und eine Vorlage.

Raphinha will wohl in Barcelona bleiben, zumal er bis 2027 unterschrieben hat. Und auch Barça würde den 26-Jährigen eigentlich gerne halten, dennoch könnte Raphinha noch zum Verkaufskandidaten werden.

Grund dafür ist die schwierige finanzielle Situation der Blaugrana, die gezwungen sein könnten, zunächst Spieler abzugeben, ehe man wieder neue Stars dazu holen kann. Bei Raphinha geht man in diesem Zusammenhang offenbar davon aus, dass man für ihn sogar mehr einnehmen könnte als die 58 Millionen Euro, die man 2022 an Leeds überwiesen hat.

Indes war Chelsea schon vergangenen Sommer an Raphinha interessiert. Der brasilianische Nationalspieler wollte aber unbedingt nach Barcelona.

Raphinha hat in dieser Saison bisher 36 Pflichtspiele für Barça absolviert. Dabei gelangen ihm acht Tore und neun Vorlagen.