Transfers, News und Gerüchte: Zaniolo vor Wechsel zu Galatasaray - Tomás vor Aus beim VfB?

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit brodelt die Gerüchteküche. SPOX hat für euch die Transfergerüchte am 6. Februar.

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, könnte Galatasaray der neue Klub des 23-Jährigen werden. Demnach habe Zaniolo dem türkischen Spitzenklub bereits eine mündliche Zusage erteilt. Das Transferfenster in der Türkei ist noch bis zum 08. Februar geöffnet, ein Wechsel könnte also noch abgewickelt werden.

Ein Wechsel zu einem europäischen Spitzenklub kam für den Offensivspieler vor Ende des Transferfensters nicht zustande. Dennoch soll ein Abschied von der AS Roma weiterhin ein Thema sein.

Matarazzo ist in Hoffenheim ein alter Bekannter: Vor seiner Zeit beim VfB war er im Kraichgau von 2017 bis 2019 zunächst U17-Coach und später Assistent von Chef Julian Nagelsmann.

Der ehemalige Trainer des VfB Stuttgart ist verschiedenen Medienberichten zufolge offenbar bei der TSG Hoffenheim als Nachfolger für André Breitenreiter im Gespräch. Die Kraichgauer haben sich am Sonntagabend offenbar von ihrem Coach getrennt, eine offizielle Bestätigung steht aber noch aus.

© imago images

Randal Kolo Muani & Jesper Lindström

Der Ex-Sportchef von Eintracht Frankfurt, Bruno Hübner, hat den beiden Offensivspielern einen Verbleib bei der SGE nahegelegt. "Beide sind jung und richtig gut, ihnen steht der Weg offen. Meines Erachtens sollten sie aber mindestens noch eine weitere Saison bleiben", sagte Hübner dem kicker.

"Jeder, der weggegangen ist, erlebte danach erst mal einen Leistungsknick. In diesem Umfeld noch ein Jahr dranzuhängen und zu reifen, ist für die Entwicklung wünschenswert", so Hübner weiter. Kolo Muani ist noch bis 2027 an Frankfurt gebunden, der Vertrag von Lindström läuft bis 2026.