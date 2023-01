Kolo Touré bei Wigan Athletic nach nur zwei Monaten entlassen

Der englische Zweitligist Wigan Athletic hat sich nach nur zwei Monaten von Teammanager Kolo Touré (41) getrennt. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. In neun Pflichtspielen war der frühere Top-Verteidiger ohne Sieg geblieben und in der Liga auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.

Der Ivorer hatte im November einen Vertrag über dreieinhalb Jahre unterschrieben. Die 0:2-Heimniederlage gegen Luton Town war am Wochenende allerdings zu viel für den einstigen Premier-League-Klub.

Für Touré war es die erste Trainerstation, nachdem er 2017 seine aktive Karriere beendet hatte. Wer sein Nachfolger wird, ist derzeit noch vollkommen offen.