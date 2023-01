FA Cup: Manchester United und Tottenham Hotspur folgen ManCity ins Achtelfinale

Manchester United und Tottenham Hotspur haben ihre Pflichtaufgaben im FA Cup gelöst und sind am Samstag in die Runde der letzten 16 eingezogen.

Englands Rekordmeister United bezwang den FC Reading aus der zweitklassigen Championship mit 3:1 (0:0). Die Spurs siegten bei Preston North End aus der 2. Liga mit 3:0 (0:0).

United konnte seine drückende Überlegenheit vor über 73.000 Zuschauern im heimischen Old Trafford erst in der zweiten Halbzeit in Tore ummünzen. Einem Treffer von Marcus Rashford in Durchgang eins war nach Videobeweis die Anerkennung verwehrt worden. Den Bann brach Casemiro nach Vorarbeit seines brasilianischen Landsmannes Antony (54.).

Das 2:0 war ebenfalls eine Koproduktion zweier Brasilianer: Diesmal legte Fred auf, erneut war Casemiro der Torschütze (57.). Das 3:0 erzielte Fred dann selbst (64.). Amadou Salif Mbengue gelang der Ehrentreffer für Reading (72.). Ex-Nationalspieler Andy Carroll auf Seiten Readings sah in der 66. Minute wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote-Karte.

Auch Tottenham mühte sich eine Halbzeit lang vergeblich. Dann war es der frühere Bundesligastar Heung-min Son, der die Partie mit seinen beiden Treffern (50., 69.) zugunsten des Premier-League-Topteams entschied. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Arnaut Danjuma bei seinem Debüt für die Spurs (87.). Der Niederländer war erst unter der Woche auf Leihbasis vom FC Villarreal nach London gewechselt.

Bereits am Freitagabend hatte Englands Meister Manchester City die Runde der letzten 16 erreicht. Im Topduell gegen Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal setzte sich die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola mit 1:0 durch.