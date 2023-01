Oleksandr Zinchenko über Titelhoffnungen mit dem FC Arsenal: "Einige haben gelacht"

Verteidiger Oleksandr Zinchenko steuert mit dem FC Arsenal auf den ersten Premier-League-Titel seit knapp 20 Jahren zu. Der Ukrainer zählte die Gunners schon vor der Saison zu den möglichen Titel-Aspiranten - darüber hätten einige Teamkollegen aber nur gelacht.

"Um ehrlich zu sein: Als ich gerade angekommen war, habe ich die Qualität gesehen. Natürlich kannte ich die Mannschaft von Arsenal, ich kannte sie alle schon vorher, aber ich habe trotzdem erkannt, dass wir auf dem Platz alles haben, um große Dinge zu erreichen", sagte Zinchenko gegenüber Premier League TV.

Der 26-Jährige war im Juli für eine Ablöse von 35 Millionen Euro von Manchester City nach London gewechselt. Zuvor hatte er in fünf Jahren mit den Skyblues insgesamt viermal die Meisterschaft gewonnen.

Einiger seiner neuen Mannschaftskollegen hätten nicht wirklich an die Titelchancen der Gunners geglaubt. "Ich habe in der Umkleidekabine angefangen zu reden und gesagt: 'Jungs, vergesst die ersten drei Plätze oder was auch immer, wir müssen an den Titel denken.' Einige haben gelacht, aber jetzt lacht keiner mehr, wir träumen alle", so der Ukrainer weiter.

Aktuell führt der FC Arsenal mit fünf Punkten Vorsprung vor Manchester City die Tabelle an, hat jedoch im Vergleich zu den Citizens ein Spiel weniger absolviert. "Es sind noch viele Spiele zu spielen, und jetzt sieht man, dass Manchester United zurück ist. City ist da, wie immer. Wir werden sehen, was passieren wird, aber wir müssen Schritt für Schritt vorgehen", warnt auch Zinchenko.

Vor knapp 20 Jahren hatten die Gunners zuletzt den Titel in der Premier League geholt. 2003/04 holten die "Invincibles" unter Arsène Wenger zuletzt die englische Meisterschaft nach Nord-London. Damals verlor Arsenal keines der 38 Ligaspiele.